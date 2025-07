Di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – Arrivano i risarcimenti per le famiglie e imprese dell’alluvione del settembre 2024. Con il Decreto del Vice Commissario Straordinario n° 6 del 15 luglio 2025 è stata attribuita al Comune di San Benedetto del Tronto, quale Soggetto Attuatore individuato dalla Regione Marche, la somma complessiva di € 69.180,40 per il ristoro dei danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 18 e 19 settembre scorsi. Di questa somma, € 20.000,00 sono destinati ai ristori per le attività produttive e € 49.180,40 per ristori a famiglie e privati. Entro 45 giorni dall’erogazione delle somme, i Comuni dovranno raccogliere dai privati e dalle imprese la documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta per il ripristino dei danni subiti e poi, entro 45 giorni dalla liquidazione dei contributi, dovranno rendicontare alla Regione. Il sindaco Antonio Spazzafumo ha dichiarato: “I cittadini che presentarono domanda di risarcimento ora hanno la possibilità di veder riconosciuti i danni patiti in quel disastroso settembre dello scorso anno”.