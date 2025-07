ANCONA – La Lega annuncia la nomina di Pasqualino Piunti a Responsabile Nazionale del “Progetto Sicurezza Operatori Sanitari”, in sinergia con il Dipartimento Sanità e il Dipartimento Sport. L’obiettivo del progetto è quello di garantire maggiore tutela, prevenzione e sicurezza per tutti gli operatori sanitari.

L’iniziativa si propone di portare strumenti concreti per la protezione di medici, infermieri e personale sanitario, visti i crescenti casi di aggressione nei loro confronti. Coinvolto anche il Dipartimento Sport per cercare di ampliare l’iniziativa, includendo figure che operano nell’ambito sportivo come ad esempio arbitri, allenatori e dirigenti, anch’essi sempre più spesso vittime di violenze e minacce mentre svolgono le loro attività.

Si è detta soddisfatta anche Giorgia Latini, segretaria regionale della Lega Marche, definendo la nomina di Piunti un valore aggiunto. Ha poi proseguito così:” Sono certa che saprà lavorare con efficacia e passione per una causa che riguarda la sicurezza di chi ogni giorno si prende cura di noi. Un ringraziamento sentito va anche ad Armando Siri, Responsabile nazionale dei Dipartimenti della Lega, per aver creduto fortemente in questa progettualità e per aver promosso un modello di collaborazione tra più ambiti strategici”.