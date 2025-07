ANCONA – L’avviso di garanzia ricevuto a Pesaro in merito a presunti affidi irregolari durante il suo mandato da sindaco non arresta la corsa di Matteo Ricci verso la Presidenza della Regione Marche. Il candidato del centrosinistra ha affrontato la questione durante un incontro pubblico a Fermo, rispondendo alle critiche sollevate dal centrodestra:

“Se pensano di usare questa vicenda per ottenere un vantaggio elettorale, non hanno capito che succederà l’esatto contrario: vinceremo, e per loro sarà un boomerang che si ricorderanno per tutta la vita”, ha dichiarato Ricci, come riportato dall’Ansa.

Poi ha ribadito la propria posizione: “Ho sempre agito nella massima trasparenza, chiedendo lo stesso rigore a tutti i miei collaboratori. Per me onestà e serietà vengono prima di ogni altra cosa”.

In serata, a margine di un evento elettorale molto partecipato a Pesaro, all’anfiteatro del Parco Miralfiore, il presidente uscente Francesco Acquaroli, suo avversario alle prossime Regionali, ha scelto di non alimentare la polemica:

“L’indagine che coinvolge Ricci? Non ci riguarda. Non sarà oggetto della campagna elettorale”, ha risposto ai cronisti.