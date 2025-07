Di Glenda Farascioni

CUPRA MARITTIMA—Incendio presso la stazione ferroviaria di Cupra.

Durante la notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio è scoppiato un incendio in zona Cesare Battisti. Le cause dell’incendio restano ancora da definire, prontamente sul posto i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Non si segnalano feriti.