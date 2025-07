PORTO SAN GIORGIO – Mercoledì 23 luglio, presso Rivafiorita, in collaborazione con La Perdigiorno, assieme ad Ivan Bonnin, Giovanna Fanci e Peppino Buondonno, è stato presentato “Vipera” il libro inedito dell’eurodeputata Ilaria Salis. Uno scritto di denuncia che va oltre l’opposizione al sistema carcerario e descrive l’involuzione che stanno subendo le attuali democrazie europee.

“L’Europa sta osservando con attenzione l’accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei flussi migratori e delle politiche di sicurezza – ha dichiarato Ilaria Salis durante l’incontro – ma la strada che si sta imboccando è molto preoccupante”. Secondo lei, quanto avvenuto in Ungheria sotto il governo Orban, dove lo stato di diritto è stato sistematicamente indebolito, rischia di diventare un modello anche per l’Italia, attraverso riforme che vanno a toccare i pilastri democratici, dalla giustizia fino al potere esecutivo.

Salis racconta anche delle visite effettuate con altri europarlamentari nei centri di permanenza per il rimpatrio, dove la loro presenza non è stata ben accolta. Le immagini che la ritraevano in catene hanno fatto discutere, ma, osserva, non hanno provocato la stessa indignazione che si dovrebbe provare davanti alle condizioni disumane subite ogni giorno dai migranti destinati al rimpatrio forzato. Nel frattempo, da Budapest è arrivata una richiesta ufficiale: il governo ungherese ha chiesto la revoca della sua immunità parlamentare. Ma l’Alleanza Verdi e Sinistra ha già annunciato che si batterà fermamente per impedirlo.

L’11 febbraio 2023, Ilaria Salis viene arrestata a Budapest, in un clima teso e ostile, durante una manifestazione antifascista organizzata per contrastare il cosiddetto “Giorno dell’Onore”. Da quel momento inizia per lei un lungo incubo giudiziario e umano: oltre un anno trascorso nelle dure prigioni ungheresi, tra isolamento, privazioni e condizioni inumane, mentre sulle sue spalle si abbatte il peso di un processo segnato fin dall’inizio da pregiudizi e motivazioni politiche.

Nel suo racconto diretto e privo di retorica, Salis ripercorre ogni fase della sua esperienza: dalla perdita della libertà alle difficoltà quotidiane della detenzione, fino alla consapevolezza crescente di essere diventata, suo malgrado, simbolo di una battaglia più ampia. Non si tratta solo della sua storia, ma di una riflessione lucida e appassionata sulla repressione del dissenso, sul ruolo delle carceri come strumento di controllo sociale, e sulla necessità urgente di difendere l’antifascismo come principio fondante di ogni democrazia.

Tra le mura del carcere, Ilaria non trova solo sofferenza, ma anche forza: quella che nasce dal legame con altri detenuti, dal sostegno dei compagni e della società civile, da una rete di solidarietà che ha saputo rompere il silenzio e portare il suo caso all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale. La svolta arriva con la sua candidatura alle elezioni europee del 2024, un gesto politico e simbolico che si trasforma in una straordinaria vittoria collettiva: l’elezione di Ilaria Salis diventa il segno che la voce di chi resiste può ancora farsi sentire, anche nei luoghi dove sembra impossibile. Quella di Ilaria non è solo una denuncia delle ingiustizie subite, ma un invito a non voltarsi dall’altra parte, a prendere posizione, a lottare per ciò in cui si crede. La sua vicenda si trasforma così in un manifesto di coraggio e determinazione: perché oggi, più che mai, essere antifascisti non è solo una scelta ideale, ma un’urgenza concreta.

Oggi Ilaria Salis porta nelle istituzioni europee la voce di chi troppo spesso viene ignorato. I momenti vissuti durante la prigionia in Ungheria tornano alla mente, soprattutto quelli più duri: le estati roventi trascorse in cella, i giorni festivi passati nel silenzio e nella solitudine del carcere. “L’equilibrio in prigione era mantenuto con la paura – racconta Ilaria Salis – ricordando come ogni giorno fosse segnato da tensione e privazioni”.