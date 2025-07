VENERDÌ 25

SAN BENEDETTO (AP)

Festa della Madonna della Marina

Fino al 27 luglio, Area Ex Galoppatoio, festeggiamenti e celebrazioni tra fede, tradizione e fuochi d’artificio sul mare

Tesori in Centro

Ore 17.00, Viale Secondo Moretti, manifestazione commerciale dedicata alle eccellenze locali.

Una rotonda sul mare

Ore 21.00 – 23.00, Piazza Salvo D’Acquisto, serata danzante organizzata dall’Associazione Arte Viva.

RIPATRANSONE (AP)

Memorial Luca Carboni

Centro Sportivo Luca Carboni, torneo di calcio a 5 con stand gastronomici

Bolle in Scala

Ore 19.00, Scalinata di Via Margherita, manifestazione enogastronomica con degustazione di vini locali

CUPRA MARITTIMA (AP)

Mostra Mercato di Prodotti Artigianali “Caritas San Basso”

Ore 17.00, Piazza Possenti, mercato artigianale organizzato dalla “Caritas San Basso”

OFFIDA (AP)

Sorsi e Suoni – Dove il Gusto incontra la Musica

Ore 20.00, Centro Storico, musica dal vivo e degustazione di buon vino nel borgo offidano

12° Memorial Luca Carboni

Impianti Sportivi Tennis, torneo singolare maschile di tennis a cura del Circolo Tennis “R. Barbizzi”

ASCOLI PICENO

Travertino DiVino

Ore 19.00, Piazza del Popolo, 22 cantine in degustazione – liquori e distillati – musica, arte e cultura.

Se sona e se canta! – Notte Bianca di Porta Maggiore

Ore 22.30, Piazza Immacolata, concerto Stefano Tisi

Lui e gli amici del re – Notte Bianca di Porta Maggiore

Ore 23.30, Piazza Immacolata, Tribute band di Adriano Celentano

La quintana

Centro storico, presentazione del palio di agosto. La sera lettura del Bando di Sfida e Palio degli Arcieri.

MONTEFIORE (AP)

I bambini ci fanno ciao

Ore 18.00, Chiostro S.Francesco, Storie di spiaggia delle colonie estive

Giovanile orchestra di fiati

Ore 21.15, Piazza della Repubblica

GROTTAMMARE (AP)

Fashion Mood – Eccellenze Artigiane in Passerella

Ore 21.00, Piazza Kursaal, sfilata-concorso con le creazioni dei giovani stilisti del territorio.

ANCONA

Paolo Crepet, Il reato di pensare

Ore 21.00, Arena sul mare, spettacolo di Paolo Crepet

PORTO RECANATI (MC)

Nek in concerto

Ore 21.30, Arena Beniamino Gigli, “Nek Hits – Live 2025”

SERVIGLIANO (FM)

Manuel Agnelli e gli Afterhouse

Ore 21.30, Parco della Pace, “No Sound Fest”

SABATO 26

AGUGLIANO (AN)

“Emozioni acoustic” Gianmarco Carroccia

21:30, teatro all’aperto – parco delle querce, viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol

SAN BENEDETTO (AP)

Arena cinematografica all’aperto

Ore 21.30, parco Karol Wojtyla, proiezione “Elio”

Fiera della Madonna della Marina

Centro cittadino, due giornate all’insegna della tradizione, tra bancarelle, artigianato, sapori locali e shopping all’aria aperta.

ASCOLI PICENO

La Quintana

Ore 21.00, Campo dei giochi, XXXI Palio degli Arcieri

Azzurro Ascoli

Ore 21.00, Piazza del Popolo, Concerto Fanfara del Comando scuole A.M. – 3^ Regione Aerea.

ACQUAVIVA (AP)

Torneo Nicolas Girolami

Centro sportivo “La Castagna”, a cura dell’ASD Acquaviva Calcio.

MASSIGNANO (AP)

Torneo delle contrade

Ore 21.00, Rivamare – Marina di Massignano, gara di briscola.

CUPRA MARITTIMA (AP)

Si va in Kayak per ammirare l’alba

Ore 5.00, spiaggia Oriental Beach, Avis Cupra Marittima

Mostra Mercato di Prodotti Artigianali “Caritas San Basso”

Ore 17.00, Piazza Possenti.

Quartieri senza frontiere

Ore 21.30, Campo I Care – consulta giovanile, quartieri di Cupra Marittima.

MONTEFIORE DELL’ASO (AP)

Appuntamento con la Poesia

Ore 21.00, via Leopardi, 2° edizione – Leopardi in via Leopardi.

RIPATRANSONE (AP)

La festa dei Colli Ripani

Vino, musica e bella gente in cantina, info: colliripani.it

30 anni di Gof

Ore 18.00, Chiostro del Palazzo Vescovile, concerto celebrativo.

MONTECOSARO (MC)

Tommy Cash Mind Festival

Campo sportivo Mariotti, concerto Tommy Cash.

DOMENICA 27

SAN BENEDETTO (AP)

Arena cinematografica all’aperto

Ore 21.30, parco Karol Wojtyla, proiezione “F1 – Il film”

Fiera della Madonna della Marina

Centro cittadino, due giornate all’insegna della tradizione, tra bancarelle, artigianato, sapori locali e shopping all’aria aperta.

Hola Latin Fest

Ore 15.30, Sanpark Adriatic, sul palco Nicky Jam, Chimbala, Omega e altri artisti.

ASCOLI PICENO

Azzurro Ascoli

Ore 18.30, Chiesa di San Francesco, Celebrazione eucaristica in suffragio dei caduti dell’aviazione e dell’Aeronautica Militare presieduta da S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi.

Serata di mezza estate

Ore 21.30, Il circolo ricreativo e culturale “Porta Solestà” offre una

serata di mezza estate con musica live.

RIPATRANSONE (AP)

Fontursia in fabula con…Antonio De Signoribus

Ore 19.00, Cantina Fontursia, Antonio De Signoribus presenterà il suo libro “Le sette noci d’oro”. Costo 25€, per prenotazioni: 336614561 – 3388755840.

GROTTAMMARE (AP)

Notti magiche

Ore 21.30, P.zza Carducci, spettacolo di magia e cabaret con Rocco Borsalino.

ACQUAVIVA (AP)

Torneo Nicolas Girolami

Centro sportivo “La Castagna”, a cura dell’ASD Acquaviva Calcio.

MASSIGNANO (AP)

Torneo delle contrade

Ore 21.15, Piazza Garibaldi, torneo di biliardino.

CUPRA MARITTIMA (AP)

Mostra Mercato di Prodotti Artigianali “Caritas San Basso”

Ore 17.00, Piazza Possenti.

Quartieri senza frontiere

Ore 21.30, Campo I Care – consulta giovanile, quartieri di Cupra Marittima.

RIPATRANSONE (AP)

La festa dei Colli Ripani

Vino, musica e bella gente in cantina, info: colliripani.it

MONTEGIORGIO (FM)

Eiffel 65 Live

Piazza della stazione – Piane di Montegiorgio.

ANCONA

Frecce tricolori