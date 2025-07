SAN BENEDETTO- E’ ai nastri di partenza Fashion Mood, il doppio evento dedicato all’alta moda promosso dalla CNA di Ascoli Piceno, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, Banca del Piceno, il confidi Uni.Co. e Bim Tronto.

Domani, giovedì 24 luglio, debutteranno sulla passerella della Palazzina Azzurra di San Benedetto gli allievi di cinque scuole di moda attive in tutta Italia (Accademia di Belle Arti di Macerata, Accademia Nami – Pescara, Istituto Moda Sgrigna – Roma, Ipsia Ricci – Fermo, Its Moda – Pescara), che prenderanno parte alla terza edizione del concorso “Futuri stilisti”. I concorrenti avranno l’opportunità di vedere sfilare le proprie creazioni di fronte a un vasto pubblico e alla giuria, composta dal responsabile nazionale CNA Federmoda Antonio Franceschini e dagli stilisti Marta Jane Alesiani, Emiliano Bengasi, Alessandro Bianchini e Pierfrancesco Bontempi.

Un concorso questo, in costante crescita, che punta a dare spazio ai giovani talenti emergenti nel campo della moda per garantire nuove idee alla tradizione dei maestri artigiani del territorio. Per i vincitori, in palio software professionali e l’opportunità di apprendere i segreti del mestiere direttamente dalle grandi firme della moda marchigiana, in linea con l’impegno quotidiano dell’associazione sul piano della formazione e del ricambio generazionale.

Il secondo appuntamento con i giovani stilisti sarà nella serata di venerdì 25 luglio sulla passerella di piazza Kursaal a Grottammare, che ospiterà la tradizionale sfilata delle eccellenze artigiane della moda.