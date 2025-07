RIPATRANSONE – Dopo l’incontro dedicato al rapporto tra arte e filosofia condotto da Diego Fusaro, prosegue la rassegna “Indipendenti, Ribelli e Mistici” giunta alla quinta edizione, attraverso l’indagine di un altro ambito nodale, quello tra arte e letteratura, con un trittico di momenti che promettono di essere originali quanto interconnessi.

Il primo appuntamento di questo ciclo, venerdì 25 luglio alle 19,00 ci condurrà nelle stanze più ardenti dell’ispirazione con Daniela Musini e il suo “Vite incendiarie” un’immersione nelle passioni, negli amori e nei tormenti che hanno forgiato alcuni dei più grandi artisti e intellettuali della storia. Un tema che risuona con l’universo di Vespasiani, la cui arte è costantemente alimentata da un’energia primordiale, da un eros che si fa colore e da una tensione spirituale che non teme di confrontarsi con l’ombra, per l’occasione nello studio-biblioteca affiancherà alle parole delle opere a tema. L’incontro con la Musini non è una semplice biografia, ma un’esplorazione del fuoco sacro della creatività, di quella forza inestinguibile che, come ci insegna la storia, può condurre all’estasi del capolavoro o all’abisso della follia, spesso a entrambi.

Successivamente, mercoledì 6 agosto alle 19,00 entreremo nelle profondità del mito e dell’archetipo con una delle voci più originali della letteratura contemporanea, Viola di Grado che con il suo “Celeno l’oscura” illustrato con raffinatezza da Elisa Seitzinger, riscopriremo il mito greco delle arpie, trasfigurato una sorprendente fiaba dark. Questo incontro che prevede un nuovo allestimento di opere a tema di Vespasiani, è una chiave di volta per comprendere il suo incedere da “mitografo” contemporaneo che, attinge costantemente al serbatoio dell’inconscio collettivo. Un’occasione per esplorare come i miti antichi non siano reperti isolati ma organismi viventi che continuano a parlarci, a svelare le nostre paure più profonde e le nostre più luminose possibilità di trasformazione.

Il terzo incontro si terrà venerdì 29 agosto ore 19,00 un’immersione nel mistero e nella suspense, guidati da un maestro del thriller come Mirko Zilahy con “La stanza delle ombre” la conversazione si sposterà sul terreno scivoloso e affascinante del mondo dell’arte stesso, tra gallerie, capolavori e il mercato dei falsi d’autore. Una scelta curatoriale di sottile intelligenza, perché crea un cortocircuito tematico: mentre l’arte di Vespasiani è una ricerca costante dell’autenticità e del “vero”, l’incontro con Zilahy ci condurrà in una caccia nel mondo della finzione, del doppio, della copia. Una riflessione profonda sulla natura della percezione, sul valore dell’originalità e sulle ombre che si celano dietro la luminosa facciata della bellezza.