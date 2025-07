CUPRA – Grandissimo riscontro per “La Vedova Allegra” di Franz Lehar, una scelta che si è rivelata vincente grazie all’intuizione della compagnia Incontri d’Opera di portare sul palco un’operetta al posto dell’opera lirica.

Quarta partecipazione al festival per la compagnia, edizione attuale si è svolta presso la cornice di Villa Cellini, con la partecipazione di più di 250 persone e con un enorme successo di pubblico.

Da segnalare anche le standing ovation per il soprano Patrizia Perozzi, per i tenori Tommaso Mangifesta e Carlo Giacchetta e anche per il baritono Davide Bartolucci.

Particolarmente apprezzate dal pubblico di ogni età le narrazioni di Paolo Santarelli che hanno permesso a tutti di immergersi totalmente nell’atmosfera della Belle Époque parigina di fine ‘800 e le superlative coreografie dei ballerini professionisti Tommaso Clementi e Valentina Sopranzi sulle note del pianoforte suonato dal maestro Davide Martelli.

Prossimo appuntamento mercoledì 30 luglio presso la Villa Boccabianca.