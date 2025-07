ANCONA – Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, ha ricevuto un avviso di garanzia per presunte irregolarità negli affidi del Comune di Pesaro durante il suo mandato. In un video sui social, Ricci si dice sorpreso, amareggiato ma sereno, e afferma di essere estraneo ai fatti.

“Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato ciecamente dei miei dirigenti e collaboratori“, spiega.

I Pm gli contestano, riferisce, l’aver ricevuto non utilità patrimoniali ma in termini di “consenso politico”.

Come sempre sarà il tempo a chiarire il tutto. Da parte nostra siamo in linea con le sue parole. Durante la nostra recente domanda (VIDEO QUI) sulle presunte accuse di ‘nepotismo’ al centrodestra, pubblicate sui social dalla giornalista ascolana Sandra Amurri, davanti al “Madonna del Soccorso”: “La stampa faccia senza paura il suo dovere” e anche la magistratura, aggiungiamo noi.