SAN BENEDETTO – Si è svolta martedì 22 luglio, presso la Palazzina Azzurra, l’assegnazione del Premio all’Editor 2025, nell’ambito della 44^ edizione della rassegna “Incontri con l’autore“, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura” e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell‘amministrazione comunale.

Il Premio quest’anno è andato ad Alice Di Stefano, editor della casa editrice Fazi. Ospite della serata lo scrittore e giornalista Mauro Mazza, che ha presentato il suo ultimo libro edito da Fazi dal titolo “Mostruosa mente“. Oltre al presidente Mimmo Minuto e al vice presidente dell’associazione, Silvio Venieri, era presente anche l’assessore alla cultura, Lia Sebastiani, che ha rivolto ancora una volta parole di encomio all’iniziativa.

Il libro presentato racconta la tragica storia di Magda Goebbels nei dieci giorni che segnarono la fine della seconda guerra mondiale e la sconfitta del nazionalsocialismo. La moglie dell’uomo più vicino ad Adolf Hitler, rinchiusa nel bunker del Führer insieme alla sua famiglia, mentre i russi avanzano verso Berlino e la guerra è ormai persa, rievoca, attraverso una sorta di flusso di coscienza, le vicende che hanno segnato la sua esistenza e i suoi quindici anni di nazismo, componendo nella memoria un mosaico confuso eppure estremamente lucido nella piena consapevolezza che per lei e per i suoi figli non è rimasta altra scelta se non la morte.

“L’operazione fatta da Mauro Mazza in questo romanzo è interessante – ha esordito la Di Stefano– perché si racconta la storia attraverso la mente di una donna che vive la sconfitta e la morte fino persino a uccidere i suoi sei figli. E’ stata una grande prova per Mauro immedesimarsi nella mente di una donna ricostruendo, con grande oggettività, attraverso i suoi flashbacks, la storia del nazismo – ha aggiunto.

“Ho scelto Magda Goebbels perché la figura della donna nel regime nazista ha un suo specifico – ha spiegato Mazza – Le donne tedesche hanno venerato e amato Hitler e Magda rappresenta tutte le donne che lo hanno adorato. Io ho, quindi, provato a spiegare questo innamoramento attraverso la mostruosa mente della prima donna del Reich. Questo libro – ha aggiunto – è un viaggio nell’inferno e nel delirio di una donna consapevole e orgogliosa del suo ruolo. Una donna che fa di tutto per continuare a essere la prima donna del regime”.

La serata si è conclusa con la consegna del Premio, la scultura raffigurante il Picchio simbolo dei Piceni realizzata dall’artista Paolo Annibali. La Di Stefano, come editor della Fazi, ha ricevuto il Premio per aver saputo spaziare in tutti i generi letterari, oltre che per l’attenzione riservata agli esordienti. Il premio all’editor è già giunto alla sua sedicesima edizione, come ha ricordato Silvio Venieri, in quanto nato nel 2010, proprio insieme all’associazione stessa. “Ringrazio moltissimo l’associazione per questo riconoscimento che per me ha un’importanza particolare, anche perché quest’anno sono trenta anni dalla fondazione della casa editrice – ha dichiarato la Di Stefano. “Inoltre, si tratta di un premio marchigiano e il fondatore della casa editrice è marchigiano. E’ un cerchio che si chiude”.