Di Glenda Farascioni

CUPRA MARITTIMA – Nel corso del tardo pomeriggio lungo la Statale, nei pressi di Cupra Marittima, si è verificato un violento scontro tra un’auto e un camion. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Municipale per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. In arrivo anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118. Le cause dell’incidente restano ancora da accertare. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.