SAN BENEDETTO – E’ ormai ufficiale il passaggio di Sabah Kerjota dalla Sambenedettese all’Hearth Of Midlothian, club che milita nella prima serie scozzese e che disputerà i preliminari di UEFA Conference League (QUI il comunicato ufficiale).

L’ala albanese lascia il club rossoblu per 150 mila euro (fonte: Transfermarkt) più una percentuale del 10% sulla futura rivendita, dopo una stagione decisamente prolifica in cui ha collezionato 10 gol e 11 assist in 34 partite contribuendo in modo fondamentale alla vittoria del campionato di Serie D.

Il trasferimento in Scozia si tratta, senza ombra di dubbio, di un’opportunità di carriera importante per questo calciatore: disputare una prima serie europea e una competizione UEFA potrebbe portarlo addirittura in nazionale. Questo lo sa bene De Angelis, che, nonostante avrebbe preferito tenere il giocatore, non si è opposto alla volontà di Kerjota. Quest’ultimo, inoltre, ha ripagato tutto il sostegno della società, della squadra, e dell’ambiente rossoblu ricevuto per tutto il corso della passata stagione, prolungando il suo contratto prima di essere venduto, in modo tale da permettere alla Samb di ottenere un buon incasso.

Il Ds, inoltre, ha sempre affermato quanto consideri questa operazione molto vantaggiosa sia per il giocatore che per il club marchigiano. Parliamo, infatti, della seconda cessione importante messa a segno in meno di un anno dai rossoblu, insieme a quella di Lonardo all’Atalanta.

Aspettando la resa dei nuovi acquisti, stiamo assistendo a un mercato in uscita finora impeccabile, e che ha permesso alla società di ottenere guadagni importanti per un campionato come la Serie C. Un lavoro che, a San Benedetto, non si vedeva sicuramente da anni.