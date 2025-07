SAN BENEDETTO – Il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) di San Benedetto del Tronto è lo strumento che sostituisce il Piano Regolatore Generale (PRG) necessario per la Città dopo 35 anni dal precedente piano regolatore, che risale ormai al 1990, spinti anche dalla riforma regionale del 2023 che prevede un piano regolatore a più ampio respiro e che tenga conto anche delle connessioni con i paesi limitrofi.

È stato annunciato stamattina 22 luglio, la gara pubblica a livello europeo per l’affidamento della redazione del documento programmatico e del piano urbanistico generale.

Sono Intervenuti il Sindaco Antonio Spazzafumo, il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici Giorgio Giantomassi, la responsabile dell’Ufficio Gare Antonella D’Angelo e il responsabile dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica Gionni Tiburtini.

Di seguito la tempistica per la partecipazione al bando a livello europeo per l’affidamento della redazione del documento programmatico e del piano urbanistico generale nell’esposizione della dottoressa D’Angelo:

Scadenza del bando: 7 agosto alle ore 18:00 .

. Nomina della commissione e apertura delle offerte tecniche: La mattina successiva alla scadenza del bando (8 agosto) .

. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche: L’intenzione è di completare questa fase entro il mese di agosto .

. Aggiudicazione e stipula del contratto: L’obiettivo è stipulare il contratto entro la fine di settembre , per iniziare il percorso attuativo .

. Adozione del PUG: L’amministrazione si propone di adottare il piano entro dicembre 2026 .

“Per San Benedetto, questo è un momento molto importante – ha introdotto il sindaco Spazzafumo – anche perché la revisione del piano regolatore era sul nostro programma di mandato. È chiaro che l’intento dell’Amministrazione è quello di andare a rigenerare il territorio, quindi senza consumo del suolo, con attenzione alla sostenibilità ambientale, chiaramente andando a toccare quelle aree dove ci sono un po’ problematiche, quindi c’è uno studio, nel momento in cui la nostra città in 35 anni è enormemente cambiata, quindi aveva bisogno di una revisione generale del piano regolatore, ma soprattutto di un’idea futuristica di quelle che sarebbe stata la Città”

“Sicuramente è un piano che dovrà provvedere a una crescita che sia equa e sostenibile – ha spiegato l’architetto Giantomassi – è un piano che deve tenere conto di tutte le persone che abitano in queste città e non solo. Quindi sarà un piano che avrà delle soluzioni urbanistiche inclusive; cioè che tende a risolvere le problematiche principali che abbiamo riscontrato con le prime analisi, quali ad esempio l’abitare, la casa, la mancanza della qualità dei servizi. Gli standard urbanistici che non sono mai stati messi a disposizione della città sono elementi fondamentali, quindi sarà un piano che si dovrà occupare nel breve termine di risolvere queste problematiche.”