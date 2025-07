SAN BENEDETTO – Dovrebbe essere la “porta Nord” della città, ma ad oggi è una giungla a cielo aperto.

L’ex stadio Ballarin, oggetto dei lavori di riqualificazione iniziati dalla tanto discussa e in parte contestata demolizione della curva sud, è purtroppo ridotto nel pieno della stagione turistica ad un campo di erbacce ormai alte quanto una persona, se non di più.

Un biglietto da visita decisamente poco invitante per chi giunge da Grottammare, soprattutto – e non dovrebbe essere necessario sottolinearlo ulteriormente neanche per chi, come il sottoscritto, non ha vissuto quell’epoca – se pensiamo a quanto questo luogo sia nel cuore di tutta la nostra città per ciò che ha rappresentato negli anni d’oro della Sambenedettese.

La situazione dell’ex stadio Ballarin solleva interrogativi seri sullo stato di avanzamento dei lavori che i nostri politici, tra una crisi di maggioranza e l’altra, dovrebbero spiegare. Quali lavori? Quali fondi? Quali le prospettive di manutenzione e costi di gestione per un’opera così imponente (che può piacere o non piacere) pensata dall’archistar Guido Canali?

Una città a vocazione turistica come San Benedetto non può e non dovrebbe permettersi di mostrarsi così trascurata proprio nel cuore della bella stagione, a due passi dal centro.

Ormai si intravedono a malapena solo i pali della porta che un tempo difendevano i vari Pigino, Tacconi, Zenga (solo per citarne alcuni). E non ci sarebbe da stupirsi se, nascosto là in mezzo tra liane ed erbacce, con un pallone al piede, non si celi proprio…Tarzan.

Che desolazione!