PORTO D’ASCOLI – Serata di festa presso il ristorante Papillon, dove i ragazzi che hanno militato nel settore giovanile della Samb e che proprio da lì hanno spiccato il volo, si sono rincontrati grazie alla coordinazione di Gianluca Cipolloni.

Tra i presenti anche Antonio Chimenti, estremo difensore di Lecce, Roma, Juventus, Cagliari e Udinese, Sebastiano Vecchiola in A con l’Ancona e poi anche con le maglie di Napoli, Atalanta e Genoa, il tecnico della Samb Ottavio Palladini, Mirko Cudini ex Torino, Cagliari e Ascoli, il team manager della Slovacchia Paolo De Matteis ex dirigente di Ascoli e Napoli e l’ex direttore sportivo del Campobasso Sergio Filipponi, tanto per fare alcuni nomi. Presenti anche l’allora responsabile del settore giovanile Paolo Beni, gli allenatori Peppe Gasparrini, Claudio Forti e Francesco Chimenti lo storico accompagnatore del settore giovanile della Samb Antonio Voltattorni.

“Una serata ricca di ricordi e aneddoti, legata agli anni in cui la Samb militava in Serie B. Un ringraziamento va a Peppe Talamonti, ex compagno di squadra e titolare del ristorante, che ha permesso la perfetta realizzazione dell’evento”, queste le parole di Cipolloni.

Questo l’elenco dei presenti: Gianluca Cipolloni, Antimo Di Francesco, Cristano Troli, Ottavio Palladini, Sebastiano Vecchiola, Max Fanesi, Gianfranco Parlato, Matteo Calvà, Daniele Spinozzi, Paolo De Matteis, Roberto Beni, Matteo “lupo” Di Marzio, Antonio Chimenti, Mirko Cudini, Marco Castelli, Nazzareno Capretti, Donato Romagnoli, Gianluca Nepi, Antonio Spina, Fabio Saggiomo, Alex Olivieri, Gregory Pierantoni, Peppe Talamonti, i due Sergio Filipponi, Rossano Marinangeli, Peppino Amadio, Giorgio Ripani, Luca Balletta.