SAN BENEDETTO – Il 21 luglio, presso la Palazzina Azzurra, alle ore 21.30 si è svolta la cerimonia di premiazione alla casa editrice HarperCollins Italia organizzata da “I luoghi della scrittura” e dalla libreria “Libri ed eventi”, con il patrocinio del Comune di San Benedetto e con il contributo di BPER e Inim. La premiazione ha avuto luogo nell’ambito della quarantaquattresima rassegna letteraria “Incontri con l’autore”.

Dopo l’introduzione di Mimmo Minuto e il saluto dell’Assessore alla cultura, Lia Sebastiani l’editor Sabrina Annoni ha presentato lo scrittore Antonio Forcellino e la sua recente opera “Dipingere il sogno”.

HarperCollins Italia è una casa editrice appartenente al gruppo globale HarperCollins Publishers, secondo editore al mondo, con oltre 200 anni di storia e arrivata in Italia solo dieci anni fa.

Lo scrittore, restauratore e storico dell’arte Antonio Forcellino è stato presente alla cerimonia in rappresentanza del valore culturale della produzione editoriale premiata. Autore di numerosi saggi e romanzi dedicati al Rinascimento italiano, Forcellino è una delle voci più autorevoli nel panorama degli studi artistici. La sua opera, Dipingere il sogno, è un viaggio intenso e raffinato attraverso l’immaginario e la pittura del Cinquecento, un’epoca in cui arte e sogno si intrecciano per dare forma alla visione umana del mondo. Con la sua scrittura colta ma accessibile, Forcellino riesce ancora una volta a rendere vivi i grandi protagonisti dell’arte e a raccontare il loro mondo con passione e rigore.

Al termine della presentazione del libro di Forcellino è stata premiata la casa editrice HarperCollins Italia con una scultura in bronzo raffigurante un picchio che lascia cadere una goccia d’inchiostro, simbolo della scrittura come strumento per tramandare la storia. Il picchio, secondo la tradizione, è l’uccello che guidò i Piceni nel loro viaggio dalla Sabina, diventando così emblema identitario del territorio. L’opera è stata realizzata da Paolo Annibali, rinomato artista e scultore sambenedettese, più volte premiato a livello nazionale deceduto il 17 giugno scorso a 67 anni.