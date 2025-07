MONTEPRANDONE – Sabato 19 luglio, nel cuore del borgo di Monteprandone, si è svolto con grande partecipazione il primo torneo di bridge organizzato dall’ASD Centobuchi Bridge, inserito nel circuito Tour & Bridge Marche e dedicato alla memoria di Claudio Gasparretti, figura di riferimento per il mondo del bridge locale e per l’intera comunità monteprandonese.

Un appuntamento fortemente voluto dall’associazione per onorare chi, con passione e dedizione, ha contribuito in modo concreto alla sua crescita. Claudio ha dato tanto, fino all’ultimo, per promuovere il bridge come sport di relazione, inclusione e amicizia. I ragazzi sanno quanto ciascuno di loro fosse importante per Claudio, così come oggi ognuno di loro conserva un posto nel cuore riservato a lui.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 32 coppie provenienti da diverse associazioni, che si sono sfidate ai tavoli da gioco allestiti nella suggestiva Piazza San Giacomo, resa disponibile grazie al patrocinio del Comune di Monteprandone.

Un evento carico di significato, capace di coniugare il valore sportivo con quello umano, la memoria con la valorizzazione del territorio.

Il sindaco Sergio Loggi e il consigliere allo sport Marco Ciabattoni hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale e condiviso l’emozione di un momento tanto sentito.

“Claudio Gasparretti è stato un uomo profondamente legato a Monteprandone – ha dichiarato il sindaco Sergio Loggi – e vedere un evento così partecipato dedicato alla sua memoria è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Come Amministrazione siamo felici di sostenere iniziative che promuovono i valori dello sport, della memoria e della socialità, valorizzando al contempo il nostro meraviglioso borgo.”

“Questo torneo è nato dal cuore – ha dichiarato Vincenzo Cucco, presidente dell’ASD Centobuchi Bridge – per ricordare un amico, un collaboratore, un uomo che ha dato tanto alla nostra associazione e alla città. Claudio ha creduto fino all’ultimo nel valore del bridge come strumento educativo e sociale. Continuare nel solco del suo esempio è per noi un dovere morale e umano.”

La serata è stata anche un’occasione per far conoscere Monteprandone a molti ospiti giunti da fuori: tanti i commenti positivi sulla bellezza del borgo, la sua tranquillità e l’accoglienza della comunità.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Gasparretti per la disponibilità e la collaborazione, agli organizzatori Annalisa, Luca, Alessia e Gianni, e a Nicola Falasca e Daniele Bernardi, che seguono con passione e costanza i giovani giocatori dell’associazione.

Una menzione speciale va al presidente Vincenzo Cucco, che ha affrontato con forza e dignità la perdita del suo caro amico e collaboratore, continuando a mettere a disposizione il suo tempo, la sua energia e il suo entusiasmo per portare avanti ciò che con Claudio aveva costruito.

Quella di sabato è stata molto più di una competizione: è stata un’ulteriore occasione per costruire legami, per stare insieme e per ricordare una persona speciale, nel modo più autentico: giocando a bridge.