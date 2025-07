MONSAMPOLO – La Sambenedettese perde per 2-1 la sua prima amichevole stagionale svolta al centro sportivo Orlando Marconi di Monsampolo del Tronto domenica 20 luglio, contro il Royal Union Tubize-Braine, squadra che milita nella terza serie belga e che sta svolgendo il proprio ritiro a Pineto.

Palladini inizia la gara con il suo classico 4-2-3-1, con la mediana composta da Moussa Touré e Alfieri, e con Konaté, Nouhan Touré e Marranzino alle spalle di Umberto Eusepi. La partita viene sbloccata dalla rete di Nicolas Rajsel, ma la Samb prova subito a reagire con il proprio capitano che si vede annullare un gol per fuorigioco prima di colpire una traversa.

Nel secondo tempo i rossoblu passano a un 4-3-3 con alcuni giocatori che devono adattarsi a un ruolo diverso, come Candellori e Zoboletti schierati come difensori centrali. Spazio anche a parecchi giovani come Grillo, Napolitano e Tataranni, oltre al nuovo innesto Bongelli. Il tridente offensivo è composto, invece, da Diakhaté, Battista e Iaiunese. Ed è proprio quest’ultimo ha trovare il pareggio, poco dopo il secondo legno di giornata colpito proprio da Bongelli su punizione. Il Tubize-Braine riesce, però, a vincere trovando il 2-1 nel finale con Zakaria Nadrani.

Dopo una sola settimana di preparazione non bisogna di certo soffermarsi sul risultato negativo. Anzi, la squadra di mister Palladini ha mostrato tutto il suo valore, dominando il ritmo della gara per gran parte della partita, pur non riuscendo ad evitare la sconfitta. Un ottima prova anche per i nuovi acquisti, soprattutto per Scafetta, Bongelli, Alfieri e Iaiunese, tra i migliori i campo dei rossoblu, insieme a Tommaso Orsini e Alessio Zini, le cui buone prestazioni non saranno una sorpresa, ma di sicuro sono una piacevole e promettente conferma di ciò che abbiamo visto la passata stagione.

All’amichevole ha assistito anche Luca Lulli, che dopo essere stato accostato più volte ad altre squadre, sembra essere destinato a rimanere alla Sambenedettese anche in Serie C.

Formazione Samb Primo Tempo (4-2-3-1): Orsini, Vesprini, Zini, Pezzola, Tosi, Alfieri, M.Touré, Konaté, N.Touré, Marranzino, Eusepi.

Formazione Tubize-Braine Primo Tempo: Mago, Kuchinska, Prso, Tshitoku, Tepe, Garlito, Lauwrensens, Vanderbecq, Rajsel, El Omari, Luzein.

Formazione Samb Secondo Tempo (4-3-3): Grillo, Scafetta, Zoboletti, Candellori, Paolini, Tataranni, Bongelli, Napolitano, Diakhaté, Iaiunese, Battista.

Formazione Tubizd-Braine Secondo Tempo: Mago, Sbaa, Tshitoku, Hoedaert, Luzein, Romain, N’Famady, Borecki, Salazaku, Crame, Nadrani.