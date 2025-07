Nicola Gratteri a Casa Sanremo: “Le riforme del giornalismo non tutelano le parti offese o deboli”

Il Procuratore Gratteri è stato ospite a Casa Sanremo per Next Gen Legality, un innovativo evento progettato per ispirare e coinvolgere la nuova generazione su temi cruciali della legalità. Una partecipazione importante per la Casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana, presidiata insieme a tante altre zone della città da Fi.Fa. Security

di Redazione