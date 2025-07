A cura di Mirko Mascioli

SAN BENEDETTO – Grande soddisfazione per San Benedetto Del Tronto e tra le attività segnalate dalla Guida Street Food d’Italia del Gambero Rosso.

A San Benedetto, in piena isola pedonale, durante la bella stagione, “Il Chiosco” conquista con birre artigianali italiane ed estere, panini e arrosticini saporiti, oltre a pizze e focacce creative, da gustare su tavoli alti o panchine all’aperto spesso accompagnati da musica live. Vicino dal lungomare, “Gastrò”sbigottisce per il suo stile pop e l’offerta smart: tapas abbinate a Spritz generosi, olive fritte ripiene di pesce, alici marinate e perfino il tradizionale pollo ‘ncip ‘nciap. I piatti portano la firma dello chef Andrea Alice Romano, detto Gnano, che propone anche lasagna di mare e primi espressi per chi cerca un pranzo veloce ma di qualità. Sulla banchina del porto, “Nudo e Crudo” è una rosticceria di pesce che vive in simbiosi con il mercato ittico locale: qui si gustano fritture croccanti e mai unte, spaghetti alle vongole e gnocchetti ai frutti di mare, con servizio semplice e informale a due passi dal mare. Vicino c’è, “Olio Pesce Fritto” è un chioschetto verace dove calamari, paranza, verdure pastellate e olive ripiene di pesce vengono serviti sempre caldi e fragranti, con la possibilità di accomodarsi in un retro creativo ricavato da bancali. Infine “Spadù Pane e Spada” porta il pesce spada al centro della scena con panini abbondanti e ben farciti, involtini arricchiti da uva passa e pinoli, e arrosticini di mare, il tutto servito in un locale curato e accogliente, perfetto per una pausa gourmet in riva all’Adriatico.