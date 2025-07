SAN BENEDETTO – Pubblichiamo un comunicato da parte della società Sideralba Green

Sanpark Adriatic: nasce un nuovo spazio per San Benedetto del Tronto. Prende vita nell’area a ridosso dello Stadio Riviera delle Palme Sanpark

Adriatic, nuovo spazio dedicato a eventi, musica e socialità promosso da Sideralba Green Srl, società del Gruppo Rapullino.

“La nostra ambizione è semplice ma sincera: restituire alla comunità uno spazio oggi inutilizzato e farne un luogo di incontro, cultura e socialità”- afferma Luigi Rapullino. “Siamo solo all’inizio, questa è la nostra prima stagione, ma speriamo che Sanpark possa crescere negli anni e diventare un punto di riferimento per San Benedetto”.

Il debutto è fissato per il 27 luglio, con un calendario estivo pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo e generazioni multiple.

Le date in programma saranno:

– 27 luglio – Hola Latin Fest con Nicky Jam, ore 15:30 – 23:30 Una leggenda della musica urban latina inaugura la stagione. Insieme a Nicky Jam, anche Chimbala, Omega e format locali.

– 9 agosto – Luchè Summer Festival, ore 19:00 – 00:00 Un’icona del rap italiano contemporaneo in un live che parla alla nuova generazione.

– 10 agosto – Nostalgia 90, ore 18:00 – 00:00 La magia degli anni ’90 tra eurodance, pop e ricordi condivisi. Un party per tutte le età.

– 23 agosto – Teenage Dream ore 19:00 – 00:00 L’universo pop anni 2000, tra Disney Channel e hit da cantare a squarciagola. Sanpark è un progetto in crescita, fondato su accessibilità, qualità e radicamento nel territorio. Un luogo aperto, inclusivo, pronto ad accogliere idee e visioni future.