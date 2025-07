RIPATRANSONE – Si è tenuto presso il Museo della civiltà contadina ed artigiana di Ripatransone un evento che concilia divertimento e cultura: la cena con delitto, una serata organizzata per cercare di promuovere quest’ultimo nel territorio locale.

L’iniziativa, come dice il presidente De Renzis ai nostri microfoni, è stata voluta dal consigliere Francescato proprio per dare visibilità al museo, cercando di unire il nostro passato ad un iniziativa moderna come quella organizzata. Sempre De Renzis spiega come il museo non ha mai avuto l’opportunità di ospitare eventi del genere e l’obiettivo è quindi quello di iniziare proprio da questa serata.

Il tutto è stato accompagnato dalla rappresentazione teatrale a cura di Emanuela Petroni ed il suo staff, che con professionalità hanno organizzato lo spettacolo che ha accompagnato i presenti per tutta le cena, cercando di risolvere l’enigma e scoprire l’assassino della storia da loro inscenata.