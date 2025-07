PORTO SANT’ELPIDIO – Felix Baumgartner nasce a Salisburgo il 20 aprile del 1969 e la data non può essere assolutamente casuale, visto che esattamente 3 mesi dopo ci fu il primo sbarco sulla luna. Il cielo e lo spazio, fin dalla nascita, perché un segnale migliore di questo non poteva esserci per lui che di tutto questo è diventato il padrone assoluto.

La sua carriera comincia molto presto, i primi lanci a sedici anni, ma il suo percorso non è stato solo contraddistinto dal paracadute, poiché nel tempo ha deciso di variare e passare anche al base jumping. Indipendentemente da questo però una cosa era certa, a lui non importava ne luogo ne strumento, il lancio era l’unica cosa che contava davvero e lui lo faceva ovunque. Petronas Twin Towers, Cristo Redentore e Taipei 101 sono solo alcuni dei luoghi più disparati da cui l’austriaco ha effettuato i suoi lanci, ma anche qui forse non ha rilevanza il luogo quanto il messaggio, quello di superarsi ogni volta, andare oltre, oltrepassare il limite, e proprio questo limite è stato superato il 14 Ottobre del 2012.

Dopo un lunghissimo periodo di studio e preparazione che ha coinvolto numerosi scienziati, ingegneri e medici, Felix Baumgartner è riuscito nell’impresa che ormai da molti anni aveva in mente, il lancio dalla stratosfera. I chilometri dal suolo erano 39 e la velocità massima raggiunta durante la sua discesa 1357 km/h, 1,25 volte quella del suono.

Sarebbe scontato porsi domande su cosa si possa provare una volta lì, o più in particolare cosa può aver provato lui nello specifico. Al tempo rispose così:” Molti ragazzi ora mi considerano il Felix senza paura, ma spero di riuscire a rendere la paura cool. Tutti questi ragazzi devono sapere che anche Felix ha paura. Così possono affrontare le proprie paure. Quando sei lì al record non pensi più, pensi solo a tornare vivo”.

Poco tempo dopo abbandonò il mondo delle sfide estreme ma non si fermò mai realmente, continuando a competere anche in altri mondi come quello dell’automobilismo e del pugilato.