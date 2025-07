SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Raccogliamo con piacere l’appello della pagina Facebook “te lo regalo se vieni a prenderlo” San Benedetto del Tronto e …una realtà attenta alle necessità del nostro territorio e gestita con rigore e serietà da Letizia Ciarma.

Si ricercano urgentemente, per “alloggi sociali di coabitazione”:

– Letti (singoli, a castello): per assicurare un riposo dignitoso.

– Materassi in buono stato: perché un sonno sereno è il primo passo per un nuovo inizio.

– Tavoli e sedie: per permettere a una famiglia di condividere un pasto, di studiare, di riunirsi.

– Armadi di piccole dimensioni: per custodire i pochi beni, per dare ordine e dignità.

Ogni singolo oggetto può essere importante per donare un futuro migliore a chi ne ha davvero bisogno.

Il ritiro – come da regolamento del gruppo Facebook- sarà ritirato da persone competenti e autorizzate

Chi volesse donare deve inviare solo tramite whatsapp foto dei mobili al numero 333 9956230. Nel messaggio whatsapp specificare il proprio nome e il luogo del ritiro.