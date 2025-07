Riprese di Leonardo Frattali

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sceglierò un assessore forte e autorevole per far sì che il Piceno non sia più la cenerentola delle Marche e venga rappresentato e valorizzato come merita“. Questa la promessa che il candidato del centrosinistra alle regionali Matteo Ricci ha fatto ai nostri microfoni nel corso del presidio tenutosi nel primo pomeriggio di oggi davanti al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Un’occasione per fare il punto anche sulla sanità che, secondo Ricci, negli ultimi cinque anni non è progredita, anzi “è peggiorata a partire dall’aumento delle liste d’attesa a causa della giunta più debole che ci sia mai stata in Regione“. Riguardo la questione dell’ospedale di Ragnola ha precisato come “in passato sia stato fatto l’errore di parlare di ospedale “unico” anzichè di ospedale “nuovo”, un dibattito divisivo che non ha permesso al sud delle Marche di avere una struttura d’eccellenza“. Non si sbilancia però sull’ubicazione equidistante tra Ascoli e San Benedetto: “Più che alla collocazione del contenitore dobbiamo pensare al contenuto, non voglio entrare nelle dinamiche di edilizia sanitaria. Penso che i cittadini, dopo essere stati delusi, vogliano una sanità che funzioni bene e non come gli ultimi cinque anni”. Sul tema del presunto nepotismo in Regione – “credo che i cittadini abbiano bisogno di sapere quale sia la verità e su questo il giornalismo d’inchiesta svolge un lavoro fondamentale, le cose che ho letto in questi giorni stanno sconvolgendo l’opinione pubblica”.

