SAB BENEDETTO- Si è tenuta oggi, venerdì 18 luglio, presso la sala consiliare del comune di San Benedetto, la conferenza stampa di presentazione della festa della Madonna della Marina, una delle festività tradizionali più importanti e sentite dalla città. Presenti all’incontro il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, il vescovo della diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, Monsignor Gianpiero Palmieri, il parroco della parrocchia della Madonna della Marina, don Patrizio Spina, il comandante della Capitaneria di Porto, Alessandra Di Maglio, il responsabile del Palio Velico presso il Circolo Nautico Sambenedettese, Manrico Urbani, e il consigliere comunale Stefano Gaetani.

Tanti gli appuntamenti e le attività previste nel corso dei festeggiamenti in programma nella zona dell’ex Galoppatoio, che partiranno martedì 22 luglio, con la Santa Messa all’aperto, per finire domenica 27 luglio con l’ormai consueto e attesissimo spettacolo pirotecnico. Domenica 20 luglio, però, dopo la Santa Messa delle ore 18,30, è anche in programma la festa con le associazioni giovanili e sportive sambenedettesi. Una festa religiosa e civile, come ha ribadito il sindaco Spazzafumo, che coinvolge tutta la cittadinanza, dal confine nord a quello sud della città. “Soprattutto quest’anno abbiamo puntato molto sui giovani affinché ricomincino a percepire quello che per noi rappresenta la festa della Marina -ha detto Spazzafumo. “Per me questo è il quarto anno ed è sempre un’emozione intensa.”

“Per la cattedrale è un momento fondamentale della sua vita perché la chiesa, che ha una storia secolare, è dedicata proprio alla Madonna della Marina ed è sempre stata sia un punto di riferimento per i nostri marinai che un luogo di preghiera per le loro mogli e figli – ha affermato il vescovo, che ha anche auspicato che questa festa, dedicata, appunto, alla Madonna, che nella tradizione cristiana è stata sempre raffigurata come Stella, una Stella di Speranza, sia davvero una festa di speranza, di pace e di rinascita per tutti.

Un saluto e un augurio particolare è arrivato dal comandante della Capitaneria di Porto, che parteciperà per l’ultimo anno ai festeggiamenti perché in procinto di passare il testimone. Come ha spiegato la Di Maglio: “il culmine della festa si concentra nel porto con la processione delle unità da pesca e lo spettacolo pirotecnico e, a tal proposito, la settimana prossima emaneremo le nostre ordinanze per cui la Marineria aderirà con piacere alla processione e a seguire l’effige della Madonna. Il mio augurio è che sia una festa di gioia e di serenità per tutti.”

Don Patrizio Spina ha ricordato l’aspetto religioso e spirituale di questa festa, che include diversi momenti di preghiera: l’adorazione in chiesa giovedì 24 luglio, la processione in mare sabato 26 luglio e la processione dal porto per le vie della città domenica 27 luglio, seguita dalla Santa Messa in cattedrale. “E’ importante fare memoria di quanto abbiamo vissuto- ha commentato.

Tutto pronto anche per il Palio Velico dei quartieri, uno degli eventi più emozionanti della festa della Marina, giunto alla sua decima edizione. Come ha illustrato Urbani, il Palio si terrà sabato 26 luglio a partire dalle ore 10 nelle acque antistanti il Molo Sud, cui faranno seguito, nel pomeriggio, la processione dei pescherecci in mare e la Santa Messa celebrata dal Vescovo. Quest’anno la manifestazione vedrà anche la collaborazione della sezione di San Benedetto della Lega Navale Italiana. Nel ringraziare tutti coloro che hanno collaborato all’intera realizzazione dell’evento, Urbani ha, inoltre, menzionato tutti i timonieri che prenderanno parte al Palio: Angelica Monti, Alberto Magni, Alessandro D’Orazio, Andrea Ruffini, Arnaldo Maria Parere, Federico Costantini, Federico Emiliani, Lorenzo Caucci.

“La volontà è quella di rendere la festa più partecipata possibile – ha, infine, dichiarato il consigliere Gaetani. ” Ci saranno, infatti, i giochi senza quartiere, che sono dei giochi pseudo sportivi, una gara di ballo, la gara delle torte, una gara di canto con presidente Lito Fontana, che aprirà la competizione con una sua performance, spettacoli di cabaret, la presentazione ufficiale della squadra di rugby di San Benedetto e una sorpresa per festeggiare la promozione in serie C della Sambenedettese. Per l’evento la bottega di Bobo – ha aggiunto- abbiamo coinvolto professionisti del settore che animeranno la serata del sabato sera, mentre la domenica sera ci saranno il concerto dei New Trolls e un festival latino a pagamento per i più giovani.”