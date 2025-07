Riviera Oggi Estate 2025, tutti gli eventi e non solo dal 19 al 25 luglio

Sette giorni di emozioni ti aspettano! Sei pronto a immergerti in una settimana ricca di eventi, storia, cultura, musica, intrattenimento e sapori autentici? Riviera Oggi Estate è qui per guidarti attraverso sette giorni intensi, un connubio perfetto di eventi culturali, approfondimenti storici, note musicali avvolgenti, puro intrattenimento e delizie gastronomiche. Lasciati ispirare dalle nostre pagine e scopri ogni sfaccettatura della nostra meravigliosa terra, per vivere la bella stagione senza perdere nulla.

In questo numero… A San Benedetto “Un borgo in festa” animerà le vie del Paese Alto, ad Ascoli “Travertino Divino” ti porterà alla scoperta dell’essenza delle tradizioni ascolane. A Cossignano (AP) prosegue il wine festival per gustare le prelibatezze enogastronomiche del territorio, mentre a Grottammare (AP) “Fra le Onde” sarai accompagnato dalle dolci note del pianoforte. Per i più piccoli a Cupra Marittima (AP) torna estate in festa, mentre se hai voglia di sonorità immortali, il concerto tributo a Ennio Morricone ad Offida (AP) è l’evento che fa per te. Partiamo!

