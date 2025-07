SAN BENEDETTO – “C’era una volta un calcio semplice e genuino” potrebbe essere il titolo della foto scattata 70 anni fa. Tutti ben pettinati, colletto bianco, maglia verde di stoffa, scarpette rimediate. Ma non è questo il motivo per il quale ho ritenuto di ripubblicarla. Gli undici, con a fianco i fratelli Santirocco (A San Benedetto sono conosciuti come ‘i Lanare’ e avevano appena 4 e 5 anni più dei loro ‘bambini’) tutti nati nel 1945-1944-1946 e tutti sambenedettesi purosangue.

Con la particolarità che risiedevano tutti tra piazza Garibaldi, via Carducci, via San Martino, via Pisacane, insomma nell’arco di appena 100 metri quadrati o poco più. Elenco i loro nomi perchè i loro figli, nipoti e pronipoti quasi certamente non li riconosceranno.

Da sinistra in piedi: Alfredo Santirocco, Franco Bortolotti, Nicola Cipolla, Nazzareno Perotti, Giovanni Santorocco, Antonio Mascaretti, Alfonso Ricci, Luciano Santirocco.

Accosciati da sinistra: Giovanni Camaioni, Giuseppe Massacci, ?, Federico Fiscaletti (vive in Canada da oltre 50 anni), Claudio Poliandri,

Come vedete non ricordo il nome del portiere. Chi può ci aiuti.

E l’aiuto è arrivato grazie alla sorella Loriana: il portiere ‘sconosciuto’ è Michele Palestini nato il 17 gennaio 1946. Tra l’altro è il “pulcino” che ha fatto la migliore carriera (fu richiesto dalla Juventus e giocò nell’Ascoli) tra quelli nelka foto allenati dai fratelli Santirocco.