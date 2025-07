SAN BENEDETTO – Appuntamento imperdibile con la musica classica a San Benedetto nella suggestiva cornice della Palazzina Azzurra, che per l’occasione ospiterà l’Orchestra Internazionale d’Italia affiancata dall’Orchestra da Camera della Gioventù Musicale, sotto la direzione del Maestro Tobias Gossman.

Protagonista della serata sarà anche Alessandro Carbonare, celebre clarinettista considerato tra i maggiori interpreti a livello mondiale. Carbonare vanta esibizioni con formazioni del calibro dei Berliner Philharmoniker, della Chicago Symphony e della Filarmonica di New York, oltre a collaborazioni cameristiche con artisti come Yuja Wang, Mario Brunello, il Trio di Parma e i Quartetti Casals, Modigliani e Cremona. Accanto a lui, in veste di solista al corno di bassetto, ci sarà il giovane talento Giuseppe F. Paci, formatosi con lo stesso Carbonare presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e già attivo in una brillante carriera concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche.

Il programma musicale della serata si preannuncia di grande fascino e varietà: il Konzertstücke n.1 op.113 di Felix Mendelssohn per clarinetto, corno di bassetto e orchestra, la Serenata per archi di Edward Elgar, e la vivace Suite Capriol di Peter Warlock.

L’unione delle due formazioni orchestrali nasce nel solco del progetto dell’Orchestra delle Jeunesses Musicales, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e rinnovare il dialogo tra tradizione e futuro. L’Orchestra Internazionale d’Italia, attiva da oltre quarant’anni, ha all’attivo più di 1000 concerti in tutto il mondo, accanto a nomi come Mstislav Rostropovich, Viktoria Mullova, Uto Ughi, Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli.

L’ingresso è gratuito.