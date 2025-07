ROMA- L’emozione è stata palpabile, come racconta la stessa Nicoletti, che ha ammesso di aver sentito le gambe tremare di fronte a un tale riconoscimento istituzionale.

La telefonata ha rotto il velo di scetticismo che spesso circonda le istituzioni, dimostrando come l’impegno e la dedizione possano raggiungere i più alti livelli.

Il Presidente Mattarella ha voluto ringraziare personalmente l’associazione per i doni ricevuti durante la Festa della Repubblica, in particolare la maglietta del Padel Autistic Tour, un’iniziativa che ha riscosso notevole interesse. Ma è stato soprattutto il programma della seconda edizione dell’Aut Art Festival a colpire il Capo dello Stato, che ne è rimasto “davvero colpito”.

Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto a Diletta Pandolfi e Niccolò Scarnato per il valore delle loro testimonianze. Il cortometraggio “Le ali invisibili” e la raccolta di poesie “Versi diversi” sono stati citati come esempi significativi di come l’arte possa veicolare messaggi potenti e contribuire alla comprensione e all’inclusione delle persone con autismo.

Questo riconoscimento da parte della più alta carica dello Stato è una conferma tangibile che “Siamo Delfini” sta percorrendo la strada giusta. Un’iniezione di fiducia e motivazione per tutti i membri dell’associazione e per coloro che li supportano quotidianamente. Come ha commentato con orgoglio la Presidente Nicoletti, “Bè, se lo dice il Presidente… – sottolineando l’importanza di un apprezzamento così prestigioso – Evviva Siamo Delfini e tutti coloro che, con il loro aiuto e sostegno, rendono possibile un futuro migliore per le persone con autismo. Il ringraziamento va al Presidente Mattarella per la sua sensibilità e attenzione verso iniziative di così alto valore sociale.

