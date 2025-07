SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il beach soccer prosegue nella sua continua crescita, come noto nel Piceno, da sempre la Sambenedettese BS ha dominato i palcoscenici italiani con numerose vittorie sia nel maschile che nel femminile, rifornendo anche con giocatori e giocatrici la selezione Nazionale. Il campionato di Serie A maschile e femminile è ancora in corso e anche quest’anno nella tappa di San Benedetto del Tronto grande spettacolo con la tappa di Coppa Italia maschile e la tappa Under 20. Per info: https://beachsoccer.lnd.it/it/beach-soccer

Sul tema, abbiamo raggiunto mister Massimiliano De Celis, massimo esperto di questo sport in Italia, Docente di tecnica e tattica Settore Tecnico Coverciano e Responsabile Tecnico Nazionale Area Beach Soccer SGS, oltre ad essere allenatore anche nel calcio a 11, e autore del libro “Io Beach Soccer” nel quale illustra le affinità e le differenze del beach soccer con il futsal e il calcio ad 11.

La Nazionale della Georgia e nuovi progetti

Attualmente Mister De Celis è anche allenatore della nazionale Georgiana di Beach soccer. “Un progetto che ho abbracciato da pochissimo e che può crescere tantissimo perché qui si hanno tutti i presupposti per fare bene in prospettiva futura – afferma con entusiasmo – dopo due settimane che sono qui, ho suggerito l’importanza dei corsi di allenatore e lo sviluppo giovanile, oltre al progetto di nazionale femminile e a quello dell’Under 20. Progetti che saranno approfonditi dopo la competizione imminente ovvero l’Euro Beach soccer League che si svolgerò dal 18 al 2o luglio in Georgia.”

Quali aspettative e obiettivi vi siete posti per questa competizione? “La federazione vorrebbe fare meglio del precedente girone della regular season in Spagna dove la squadra ha perso di parecchi gol 4-1, 15-3, 6-1 rispettivamente contro Germania, Spagna e Ucraina. Il girone che ci attende è anche più difficile ora con Portogallo, Svizzera ed Estonia. Abbiamo lavorato bene e vediamo dopo queste due settimane a che punto saremo di questo percorso”.

E sull’incarico in FIGC specifica: “Resta la mia priorità e settembre tornerò a ricoprire i miei incarichi in FIGC. Ho dato delle idee di sviluppo e prospettiva alla federazione georgiana, hanno i mezzi a disposizione per fare benissimo, hanno in mente di organizzare anche le qualificazioni al Campionato del Mondo e la location è fantastica si trova a Batumi sul Mar Nero, un posto turistico di eccellenza. Nel percorso in futuro c’è anche la possibilità di avere una nuova struttura nella capitale Tblisi, che permetterebbe di coprire idealmente tutta la nazione”.

In Italia invece uno sviluppo altalenante, avendo più strutture secondo lei si potrebbe invece far crescere di più questo sport? “In Italia il problema delle strutture permanenti è un problema che abbiamo avuto anche nel calcio e nel futsal, un problema politico-sociale, ancor prima che sportivo. Il beach soccer ha fatto dei passi da gigante in tale ambito, con la struttura CONI di Tirrenia, l’arena di San Benedetto del Tronto, Genova ed Anzio che si prestano molto allo sviluppo delle attività durante l’anno. Anche Silvi Marina e Viareggio potrebbero realizzare strutture permanenti. Qualcosa, insomma, si sta muovendo, non è facile, in contesti regionali, in cui la burocrazia è sempre un ostacolo arduo”.

I suoi corsi di formazione per allenatori sono senz’altro una maniera per far crescere questo sport con le competenze e in maniera capillare sul tutto il Paese. “Senza formazione non c’è crescita. Tutti gli allenatori, me compreso, in Italia, anche quelli più navigati e di valore, attraverso i confronti con i colleghi corsisti e con suggestive lezioni, credo abbiano avuto ulteriori spunti di riflessione, sia con i corsi di Licenza B che di Licenza A. Tutto il movimento, e’ indiscutibile, ne ha beneficiato. Di anno in anno, il prossimo sarà il quinto, abbiamo cercato sempre di migliorare questi percorsi formativi, anche grazie ai feedback dei corsisti. Tengo a sottolineare la presenza di docenti di assoluto profilo che vengono dal Settore Tecnico della FIGC di Coverciano. Molto interessanti anche le tavole rotonde con esperti di settore anche di livello internazionale, nell’ultimo corso gli interventi di Madjer e Amarelle sono risultati molto graditi dai corsisti”.

CAMPIONATO ITALIANO E PROSPETTIVE

E sul campionato italiano afferma: “Penso che in Italia ci sia il migliore campionato assoluto a livello tecnico, ottima l’organizzazione negli ultimi tempi, mi piacerebbe vedere squadre con più italiani che possano dare linfa alle squadre nazionali e valorizzare il grosso lavoro svolto dal Settore Giovanile e Scolastico negli ultimi anni”. Punto dolente il femminile: “Quest’anno ho avuto modo di seguirlo un po’ di più, non conosco bene le ragioni per le quali non ci sia un seguito di partecipazione come avviene sul maschile, sicuramente bisognerebbe incidere di più sulla promozione e sul coinvolgimento dei club di calcio e calcio a 5, ma è solo una chiacchiera da bar, non ho elementi conoscitivi approfonditi al riguardo.”

Mister De Celis, che in passato ha anche allenato la nazionale ungherese, ha evidenziato come ci sia quindi un movimento in continua crescita, grazie a nuove arene permanenti, all’impegno federale e alla formazione, facendogli un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura, non posiamo non citare il grande evento che si terrà in Italia, a Castellammare di Stabia dal 25 al 27 luglio, dove nell’Euro Beach soccer League saranno impegnate le formazioni maschili e femminili della Nazionale italiana.