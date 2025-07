MARTINSICURO – Si è svolto ieri pomeriggio un sopralluogo dei due presidenti delle regioni Abruzzo e Marche, Marco Marsilio e Francesco Acquaroli, nei pressi del cantiere dove dovrebbe sorgere il nuovo ponte ciclopedonale. Presenti anche i sindaci di Martinsicuro e San Benedetto, Massimo Vagnoni e Antonio Spazzafumo, insieme ad altre autorità locali e tecnici coinvolti nell’opera.

L’infrastruttura, attesa ormai da decenni, ha come data di completamento maggio – giugno 2026, e avrà il compito di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile e del turismo interregionale lungo la costa adriatica. L’occasione è stata utile soprattutto per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori e ribadire l’importanza dell’opera per la valorizzazione ambientale e turistica della costa.

Si è espresso così Acquaroli: “Un segnale di sinergia tra le nostre regioni ma soprattutto anche un’opportunità di sviluppo, di implementazione dell’economia turistica e dei servizi, attesa da decenni. La realizzazione della ciclabile lungo tutta la dorsale adriatica rappresenta una strategia vincente, capace di aprire nuove opportunità e attrarre flussi turistici inediti. E così anche il collegamento tra le Marche e l’Abruzzo permetterà nuove opportunità per il turismo, scoprire non solo la bellezza del paesaggio, ma anche il ricco patrimonio culturale, enogastronomico e ambientale del territorio che condividiamo. Oggi grazie a questo ponte ci saranno più sicurezza, più sostenibilità e soprattutto più opportunità”.