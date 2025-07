SAN BENEDETTO – Emozionante e coinvolgente l’appuntamento di martedì 15 luglio alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, dove Francesco Giuliani ha presentato il suo romanzo “Ciò che resta della notte”, accompagnato dal trombonista Lito Fontana. Un altro interessante evento della rassegna “Incontri con l’Autore”, organizzata dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del comune di San Benedetto e il contributo di BPER Banca e Inim. Presente all’incontro anche il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di appuntamenti culturali come questo.

Una serata tra musica, letteratura, arricchita dagli interventi di Benedetta Trevisani e Vincenzo Marini Marini, che hanno contribuito all’incontro con letture e riflessioni sulla narrazione e sulle atmosfere musicali del libro; un incontro in cui Giuliani e Fontana hanno mostrato, con sensibilità e passione, quanto sia importante la musica nella nostra vita e quanto sia capace di risvegliare in ciascuno di noi sensazioni profonde e ricordi sopiti. Il romanzo “Ciò che resta della notte”, infatti, racconta la storia di Julian Rose, un brillante chirurgo plastico romano appassionato chitarrista blues, che torna a Napoli, la sua città d’origine, quando il padre Chuck, musicista americano, viene colpito da un infarto. Questo ritorno diventa così l’occasione per un viaggio intimo tra passato e presente, dove si intrecciano amori, tradimenti, sensi di colpa e la dolorosa perdita della madre. Ogni capitolo è accompagnato da una colonna sonora rock/blues, con brani dei Rolling Stones, Dylan, Clapton, Who, Clash e il jazz di Keith Jarrett, che rendono la lettura una vera esperienza multisensoriale anche grazie al suo stile cinematografico che crea un effetto “jukebox narrativo”, trasportando il lettore in atmosfere dense di emozioni e di riflessioni esistenziali.