SAN BENEDETTO – Il Consiglio Comunale è stato è convocato dal presidente Eldo Fanini in seduta d’urgenza in prima convocazione giovedì 17 luglio alle ore 17 e in seconda convocazione venerdì 18 luglio con inizio alle ore 19.

Un solo punto all’ordine del giorno, la rideterminazione del Consiglio Comunale, in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del Tar Marche n. 419/2025, sulla richiesta di realizzazione di impianto di stoccaggio a bassa temperatura e movimentazione informatizzata di ortaggi surgelati presentata dalla cooperativa agricola Promarche.