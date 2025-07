SAN BENEDETTO – Saranno quattro giorni all’insegna della musica, della partecipazione e dell’apertura a nuove opportunità quelli organizzati da Re Casa Immobiliare, realtà locale da anni attiva nel territorio e oggi impegnata anche nello sviluppo di progetti a livello internazionale. Concerto in Piazza Giorgini: Re Casa Immobiliare regala una serata di musica alla città

L’appuntamento si apre martedì 16 luglio alle ore 21.45 in Piazza Giorgini, con un concerto gratuito pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza e offrire un momento di festa collettiva nel cuore della città. L’evento è promosso da Re Casa Immobiliare con l’obiettivo di restituire qualcosa alla comunità e rafforzare il legame con il territorio sambenedettese.

Dal 17 al 19 luglio, consulenze gratuite per investire a Dubai e in Italia

Ma l’iniziativa non si ferma alla musica. Dal 17 al 19 luglio, presso l’Hotel Progresso in Viale Trieste 40, sarà possibile partecipare a incontri informativi e consulenze personalizzate gratuite dedicate al mercato immobiliare di Dubai, in forte espansione e sempre più al centro dell’attenzione di investitori europei e italiani e mercato italiano. Le giornate si terranno con orario continuato, dalle 14 alle 21, e sono rivolte a chiunque desideri approfondire con serietà le opportunità di investimento all’estero, in particolare nel settore residenziale e turistico-emergente degli Emirati Arabi Uniti.

“Sarà un’occasione per fare chiarezza su un mercato spesso raccontato in modo superficiale – spiegano gli organizzatori – offrendo strumenti concreti, dati aggiornati e proposte reali per valutare, senza impegno, se e come investire in un contesto internazionale dinamico e fiscalmente vantaggioso come Dubai.”

Gli appuntamenti anche su prenotazione.

Per informazioni o per riservare una consulenza individuale: 351 413 8443

Se ti fa piacere partecipare, puoi prenotare direttamente da qui la tua consulenza:

https://forms.gle/eqnURjR7ktU6wNaK6