OFFIDA – Sottotitolato “L’Anima Buena Vista Social Club” e “Il Son Cubano nel Cuore delle Marche”, l’evento, organizzato dalla Seventeen Eventi di Massimo Croci e patrocinato dal Comune di Offida, promette di trasportare il pubblico nelle calde atmosfere dell’isola caraibica, rievocando le sonorità e lo spirito del leggendario Buena Vista Social Club, di cui Compay Segundo fu figura iconica.

Il “Grupo Compay Segundo” è l’erede diretto del Maestro Francisco Repilado Muñoz, in arte Compay Segundo, una delle figure più rappresentative della musica cubana del ‘900.

La band continua a portare avanti l’eredità artistica del fondatore, proponendo un repertorio che spazia dal son tradizionale al bolero, con arrangiamenti raffinati e l’energia contagiosa tipica della musica cubana.

L’appuntamento è fissato per le ore 21.30 e l’ingresso è gratuito, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare a questa serata all’insegna della grande musica.

Un’occasione unica per gli amanti del son cubano e per chiunque voglia immergersi in un’esperienza musicale autentica e coinvolgente.