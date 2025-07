SAN BENEDETTO – Il 12 luglio è iniziata ufficialmente una nuova stagione per la Sambenedettese, che quest’anno torna finalmente nei professionisti. Al primo allenamento al Ciarrocchi ha partecipato un gruppo di 28 ragazzi, composto dall’ossatura creata l’anno scorso fondamentale per la vittoria della Serie D, e da nuovi volti giovani con tanta voglia di dimostrare il loro valore, in una piazza decisamente importante.

Il primo a intervenire ai microfoni al termine della seduta, è stato capitan Eusepi, fresco di rinnovo fino al 2027. “Non vedo l’ora di iniziare!”– dichiara l’attaccante rossoblu –“Sappiamo tutti che sarà un campionato difficile, ma noi siamo pronti a dimostrare il nostro valore. La società ha lavorato bene creando una rosa giovane con ottime prospettive, dobbiamo essere bravi noi ad arrivare pronti all’inizio del campionato. La squadra partirà con l’obiettivo di salvarsi, ma affronterà ogni partita con cattiveria e con voglia di vincere. Adesso bisogna pensare ad amalgamare il gruppo e a spiegare ai nuovi l’importanza del club in cui sono arrivati. Rinnovo? Entrambe le parti volevano continuare insieme, sono felice che si sia tutto risolto per il meglio”.

Ritroviamo un capitano, dunque, decisamente determinato, la cui presenza sarà fondamentale per motivare il resto della squadra. In merito si è espresso anche mister Palladini, soddisfatto della carica trasmessa da Eusepi: “Punto molto sull’esperienza dei nostri cosiddetti “vecchi” e sono sicuro che saranno fondamentali sia per far crescere i più giovani che per farli integrare al meglio. Bisogna creare un gruppo unito il prima possibile, giocare contro la Samb dovrà essere difficile per tutti. Io e il Ds abbiamo creato una squadra giovane” – aggiunge in seguito l’allenatore, mostrandosi fiero del lavoro svolto da lui e dal Ds – “caratterizzata da voglia e ambizione e con una solida base costituita dall’ossatura dell’anno scorso. Ora bisogna solo capire come completarla. Eusepi e Candellori? Se stanno qui è perché entrambe le parti vogliono averli al centro del progetto della Sambenedettese”.

Riguardo la rosa è intervenuto anche De Angelis stesso: “Bisogna creare entusiasmo all’interno del gruppo per affrontare la nuova stagione al meglio. Le aspettative in una piazza come San Benedetto sono sempre alte e noi vogliamo rendere orgogliosa la nostra gente esattamente come l’anno scorso. Spero di arrivare a maggio con lo stesso identico organico, perché vorrebbe dire che è andato tutto secondo i piani”.

Sul mercato aggiunge: “La cessione di Kerjota è sicuramente motivo di orgoglio per la società, che è riuscita a vendere un giocatore preso in Serie D nella prima serie scozzese. Per noi era sicuramente un giocatore importante e avremmo preferito tenerlo, ma sappiamo che per la sua carriera, andare a giocare all’Hearts era un’enorme opportunità. Per quanto riguarda i prossimi acquisti, sarà presto ufficializzato l’arrivo di Maranzino dal Napoli. Dalmazzi? Ha ancora un contratto con il Lumezzane, c’è un interessamento da parte nostra ma non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Se non verrà lui ne prenderemo un altro, non c’è da preoccuparsi”.

A concludere il primo giorno di allenamenti, le parole del presidente Vittorio Massi, entusiasta per il proprio debutto tra i professionisti: “C’è allegria e serenità nell’ambiente. Siamo già arrivati a 3000 abbonamenti, a conferma della calorosità e del romanticismo dei nostri tifosi. Per quanto riguarda la rosa il merito è tutto di Mister Palladini e De Angelis, che si sono incontrati quasi tutti i giorni nella nostra nuova sede al Riviera Delle Palme per lavorare e discutere su come comporre la squadra. Io non ho dato loro alcun consiglio, faccio il presidente e lascio fare loro il proprio lavoro, entrerò negli spogliatoi solo per esultare. E’ vero, abbiamo un organico molto giovane, ma abbiamo preso ragazzi che hanno già dimostrato il loro valore, come Alfieri, che ha già giocato in Serie C o Konaté, che la passata stagione ci ha messo in gran difficoltà quando l’abbiamo affrontato. Bisogna avere fiducia e pazienza, Ottavio saprà sicuramente come mettere i nostri giocatori in campo. Credo che sia il Ds sia l’allenatore abbiano fatto un ottimo lavoro. Oggi si apre un nuovo capitolo per la società ed è solo il primo passo per la rinascita della Sambenedettese”.