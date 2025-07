La signora non è allettata ma non è più in grado di deambulare autonomamente.

La risorsa selezionata dovrà occuparsi di:

* Igiene personale della signora.

* Preparazione dei pasti.

* Pulizia e riordino della casa.

Si offre regolare contratto di assunzione a tempo pieno.

Requisiti

* Comprovata esperienza nel ruolo di badante convivente, preferibilmente con anziani non autosufficienti.

* Disponibilità immediata per convivenza h24.

* Pazienza, serietà e affidabilità.

* Capacità di gestire le necessità di una persona anziana con demenza senile.

Per candidarsi contattare tramite whatsapp al numero 347 943 3587