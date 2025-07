ASCOLI PICENO – Segue lettera aperta agli studenti da parte di Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli, nonchè Presidente del Consiglio Nazionale Anci.

Cari ragazzi,

Con la massima attenzione alle parole che userò, per non rischiare di montare in superbia solo per il ruolo che oggi ricopro pro tempore, mi sento di condividere con voi il mio umile punto di vista, frutto del mio percorso di studi, professionale e personale.

Alla vostra età, alle superiori, in particolare negli ultimi anni, il dolore di un grande lutto ha colpito la mia famiglia. Potete immaginare quanto ne abbia risentito il mio rendimento scolastico. Questo valutarmi senza considerare la mia vita mi ha fatto sentire incompreso e inserito in un sistema ingiusto e spersonalizzante, interessato solo alla prestazione e non alla persona. Questa sensazione purtroppo mi ha accompagnato, anche in molti luoghi di lavoro che ho abitato, e in parte vi confesso che è ancora con me. In fabbrica, dove ero operaio, ci vedevo trattati non come persone ma come matricole, e così in tanti momenti all’università, nel mondo della comunicazione, fino ad arrivare all’ufficio del Sindaco dove lavoro attualmente.

Sarebbe però miope non vedere in tutti questi mondi le grandi possibilità, le infinite opportunità, e le forti risorse che tutte queste situazioni hanno saputo risvegliare in me.

Non voglio dilungarmi nel parlare di me, ma ho fatto accenno alla mia esperienza per dirvi che per affrontare questo nostro tempo, che a volte ci sembra incomprensibile, dobbiamo scegliere ogni mattina gli occhiali giusti per poterlo guardare, interpretare e trarre da esso tutto il bene possibile.

Alla vostra età è cruciale scegliere le vostre battaglie, e soprattutto i modi giusti per farle senza vanificarle.

Che siano modi costruttivi davvero, e non atti solo a conquistare la prima pagina di un giornale e il giorno dopo, invece, l’oblio.

Contestare un sistema a cui abbiamo aderito non lo si fa sentendosi al di sopra di esso e delle regole, ma attraversandolo, anche con fatica e senso del dovere, senza confondere i ruoli, con coraggio quotidiano e senza scappare, proponendo con parole e con l’esempio soluzioni migliorative. “Maturità” è anche questo.

Una delle pagine più belle che uno studente possa incontrare nei suoi pomeriggi di studio è racchiusa nel “De Providentia” di Seneca, dove leggiamo “con il fuoco si prova l’oro”. Le avversità ci temprano e forgiano la versione migliore di noi.

Che adulti vogliamo diventare?

Quelli che fuggono davanti al confronto, al dissenso, al giudizio, agli esami, pur di non conoscere e nascondere i propri limiti e fragilità o persone che fronteggiano tutto quello che la vita gli mette davanti?

Il fallimento, la tribolazione, per quanto dolorosi, possono essere a nostro favore come degli alleati perché, più di tutte le vittorie, sanno migliorarci.

Abbiate dunque coraggio, alimentate il fuoco della vostra passione e ricordatevi che il rispetto delle regole non vi rende schiavi, ma liberi e forti del diritto di poter dire la vostra per proporre o creare un vero cambiamento.

Il Presidente del Consiglio Nazionale Anci

Dott. Marco Fioravanti