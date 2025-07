Intervista di Giancarla Perotti

SAN BENEDETTO – “Oggi è arrivata la lettera di Trump a Bruxelles, il 30% di dazi entro il primo agosto, ovviamente non è una sorpresa perché Trump per tutta la campagna elettorale ha detto che per lui “dazio” è la parola più bella del dizionario, poi si è corretto dicendo che forse Love è più bella di dazio” È con queste parole che Claudio Pagliara, ex corrispondente RAI per gli Stati Uniti con sede a New York, ha iniziato la presentazione del suo ultimo saggio “L’Imperatore. Donald Trump, l’alba di una nuova era”, un’opera che va ben oltre la biografia politica, per diventare un viaggio dentro i nuovi equilibri globali.

L’evento, tenutosi ieri sera, 12 luglio, alle ore 21.00, presso la Palazzina Azzurra ha attirato un folto pubblico, curioso di comprendere meglio la figura del leader americano Donald Trump, protagonista chiave del volume. L’incontro è stato introdotto da Mimmo Minuto presidente de “I luoghi della scrittura” e moderato da Roberta Alessandrini. Non è mancato il saluto dell’assessore alla cultura Lia Sebastiani che ha ringraziato l’associazione per aver invitato il dottor Pagliara giornalista e saggista molto noto.

Una presidenza, quella di Trump, dai tratti quasi imperiali, capace di scuotere le fondamenta del commercio internazionale e di rimettere in discussione confini e regole finora dati per acquisiti. America First – ben più di un semplice slogan da campagna elettorale – si è imposto come un progetto ideologico a doppio binario: da un lato il tentativo, forse disperato, di ricostruire un’identità nazionale fratturata; dall’altro, l’ambizione di ridisegnare l’ordine mondiale con gli Stati Uniti cioè dando la priorità per i loro interessi rispetto a quelli di altre nazioni o organizzazioni internazionali.

Sul fronte interno America First si presenta come una reazione alla disgregazione culturale. È il richiamo a una memoria fondativa: libertà, uguaglianza, merito, religione, patria. Un tentativo di rispondere a una percezione diffusa di un’America che ha smarrito l’orgoglio di sé stessa.

Sul piano internazionale, invece, diventa una dottrina di riallineamento strategico: ridefinire i rapporti con gli alleati, ridimensionarli se necessario, e ricalibrarli in chiave anticinese. Perché è la Cina – più ancora della Russia o dell’Iran – a rappresentare, nella visione trumpiana, la vera minaccia sistemica all’equilibrio globale.

L’Imperatore è un viaggio dentro questa trasformazione profonda. Non solo un ritratto lucido di Xi Jinping, ma anche un’analisi della sfida che la Cina lancia all’America e della risposta – politica, ideologica e strategica – incarnata da Trump. Un reportage serrato e senza filtri, che fotografa un mondo in rapido mutamento e ci costringe a guardare in faccia le tensioni geopolitiche, economiche e culturali del nostro tempo.

A fine presentazione non sono mancate le domande: sul ruolo dell’Europa nello scacchiere mondiale, sulle prospettive di un conflitto per Taiwan, sull’impatto globale della disinformazione e sul futuro delle democrazie occidentali.

Pagliara ha risposto con equilibrio e passione, ricordando che la comprensione del potere – nelle sue forme vecchie e nuove – è oggi più che mai urgente.