SAN BENEDETTO – Grande partecipazione giovedì sera, 10 luglio, al Circolo Nautico di San Benedetto per la presentazione di Nero indelebile. Le radici oscure della nuova destra italiana (Longanesi), ultimo lavoro della storica e giornalista Mirella Serri. L’evento che parte della rassegna Incontri con l’Autore è stato introdotto da Mimmo Minuto, presidente dell’associazione I Luoghi della Scrittura, e ha visto la partecipazione di Italo Cocci e Paolo Perazzoli, presidente del Club degli incorreggibili ottimisti.

Nel corso dell’incontro, Serri ha illustrato il significato del titolo e l’impostazione del suo libro: “Parlo di radici oscure non riferendomi al fascismo storico, ma a un’altra matrice, quella della destra radicale e razzista nata in Europa nel secondo dopoguerra, in particolare in Francia e Germania. Una destra che non fonda il proprio razzismo sull’antisemitismo, ma su un’avversione verso gli extracomunitari, parlando di ‘invasione etnica’. È un linguaggio che ritroviamo anche nell’attuale destra di governo in Italia”.

Tra i protagonisti del volume, l’autrice ha posto l’accento su Pino Rauti, figura chiave per comprendere le connessioni culturali tra le nuove destre europee e quella italiana: “Rauti è noto soprattutto per la sua attività eversiva, ma ha avuto anche un ruolo di intellettuale che ha fatto da ponte tra le ideologie dell’estrema destra francese e tedesca e quelle italiane”.

Giunta alla 44ª edizione, la rassegna Incontri con l’Autore è promossa dall’associazione I Luoghi della Scrittura e dalla libreria Libri ed Eventi, con il patrocinio del Comune di San Benedetto e il contributo di BPER Banca e Inim. Collaborano all’iniziativa anche l’associazione Pelasgo, il Circolo dei Sambenedettesi, il Club degli incorreggibili ottimisti, la società Tokedo e la cooperativa La Fabbrica dei Fiori.