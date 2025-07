SAN BENEDETTO – Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, direttore di Sportitalia.com, Kevin Yamga starebbe per firmare con la Sambenedettese per la prossima stagione, dove giocherà in Serie C.

Kevin Yamga, all’anagrafe Arthur Kevin Yamga Tientcheu, è un calciatore francese nato il 7 settembre 1996 a Parigi. È un’ala versatile che può giocare anche come seconda punta.

Nell’ultima stagione, Yamga ha giocato nel FC Nassaji Mazandaran, un club iraniano della Azadegan League. La sua annata è stata positiva, con 26 presenze, 6 gol e un assist. Negli ultimi quattro anni in Iran, ha collezionato un totale di 29 reti e 7 assist.

Yamga è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo Verona, finì anche nel mirino di Fedeli nel 2016. Successivamente, ha militato in diverse squadre professionistiche tipo Arezzo, Carpi, Pescara, Chateauroux (Francia), Desportivo Aves (Portogallo), Vejle (Danimarca) e per l’appunto col Nassaji Mazandaran (Iran).

Lui e Konate dell’Avezzano i principali indiziati per sostituire Sabah Kerjota ormai sempre più vicino alla prima divisione scozzese.