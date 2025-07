Riviera Oggi Estate 2025, non solo eventi dal 12 al 18 luglio

Sei pronto a vivere una settimana di eventi, storia, cultura, musica, intrattenimento e buon cibo? Riviera Oggi Estate è pronta ad accompagnarti in sette giorni tutti da scoprire tra le meraviglie del nostro territorio. Nelle pagine seguenti troverai tutto ciò che cerchi per non perderti neanche un minuto della bella stagione.

In questo numero… A San Benedetto prosegue la rassegna musicale “Nel Cuore, nell’Anima” che colorerà il Paese Alto. Ad Ascoli è tutto pronto per la Giostra della Quintana, a Montefiore (AP) ti aspetta un percorso enogastronomico tra le vie del borgo per scoprire le eccellenze del territorio. A Offida (AP) una 24 ore no stop di calcetto che coniuga sport e beneficenza, così come a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli (AP) dove il ricavato del festival “Nessun dorma” verrà devoluto ai bambini più bisognosi. Se ti piace la sana competizione, il Palio del Pattino a Grottammare (AP), giunto alla 25a edizione, fa al caso tuo.

Insomma, eventi di tutti i gusti e per tutte le età. Scopri di più inquadrando i qr code interattivi che ti permetteranno di approfondire curiosità sui luoghi più iconici di ogni paese. Si parte!

***