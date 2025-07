SAN GODENZO (FI) – Franka Ludwig, parrucchiera ed estetista di 52 anni, viveva nel comune di Vaglia con il figlio, giovanissimo di pochi mesi, e il compagno. La donna, di origini tedesche, è stata ritrovata morta sul ciglio della strada mercoledì 2 luglio, nei boschi di San Godenzo.

Sulla sua morte stanno indagando i Carabinieri, l’unica cosa certa è che il decesso non è sopraggiunto per cause naturali. Il corpo della donna, ritrovato riverso a terra, presentava lesioni e profonde ferite alla testa e sul resto del corpo. La Procura di Firenze sta indagando per omicidio volontario, le due ipotesi principali sono che la donna possa essere stata aggredita o investita –pista privilegiata, a seguito dell’autopsia.

La donna sarebbe uscita da sola per un escursione alle prime luci dell’alba poiché una sua amica era tornata indietro per un piccolo infortunio. Franka è stata ritrovata senza vita alle ore 07 del mattino, circa un’ora dopo aver lasciato l’alloggio dove stava trascorrendo una breve vacanza in compagnia dei parenti.

Le autorità stanno attenzionando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, i veicoli e stanno ascoltando i residenti, ma il mistero si infittisce davanti all’evidenza che, nonostante la residenza regolarmente registrata, nessuno si ricordava di Franka. Anche i vicini storici avrebbero dichiarato di non sapere molto della donna, se risiedesse stabilmente in casa con il compagno o venisse in Italia per brevi periodi.

Esteso l’appello anche ai residenti di Grottammare, a supporto dell’attività investigativa. La donna, infatti, insieme al suo compagno – imprenditore nel settore della ristorazione – aveva aperto un’attività di ristorazione nel comune di Grottammare, fra il 2019 e il 2020.

In foto Franka Ludwig affinché chiunque le sia stato amico o conoscente, durante i suoi anni nella nostra Grottammare, possa riconoscerla e, nel caso, fornire informazioni a supporto dell’indagine.