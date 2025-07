In questa puntata di Culturando abbiamo avuto come ospite lo scrittore di fama internazionale, Diego Marani con il quale, in un piacevole dialogo, abbiamo affrontato tematiche di grande attualità ed interesse. Il nostro autore ha lavorato tanti anni come funzionario per l’Unione europea, ricoprendo diversi incarichi soprattutto in campo culturale e in particolare come coordinatore della cosiddetta “diplomazia culturale”. Ha rivestito inoltre il ruolo di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Parigi. È anche autore di oltre 20 romanzi tradotti in più di 15 lingue. Con “Nuova grammatica finlandese” ha vinto il Premio Grinzane Cavour, e con “L’ultimo dei Vostiachi”, il Premio Selezione Campiello. Di recente è uscito il suo nuovo romanzo dal titolo “L’ultima falsità”. A lui si deve l’invenzione della lingua fittizia “Europanto”, con la quale ha scritto per anni rubriche su vari giornali europei. Collabora con “Il Sole 24 Ore” e con il Gruppo Nord Est Media.