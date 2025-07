SAN BENEDETTO – Tutto pronto per la 37° edizione della Ragnoliade, la storica mini-olimpiade che coinvolge oltre 200 bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni e che animerà il quartiere Ragnola dal 12 al 26 luglio.

La tradizionale cerimonia inaugurale è in programma, per l’appunto, il 12 luglio alle ore 21 presso il campo comunale di atletica, con l’accensione della fiamma olimpica che darà ufficialmente inizio alla manifestazione.

In queste due settimane, i concorrenti gareggeranno in diverse discipline: atletica leggera con salto in lungo, corsa, staffetta e lancio del vortex, oltre a tornei di bocce, pallavolo e calcio nel campo parrocchiale della Sacra Famiglia. Il 19 e il 20 luglio ci sarà inoltre una novità, costituita dal torneo di beach volley alla Beach Arena di San Benedetto, rinnovando la consuetudine di inserire ogni anno un nuovo sport per dare l’opportunità ai partecipanti di esplorare passioni diverse.

L’evento comprende anche attività dedicate alle famiglie come lo Schiuma Party del 20 luglio al campo parrocchiale e gli stand gastronomici, in programma dal 24 al 26 luglio, con ospiti speciali e con il quiz di cultura generale “Cervellone”.

L’invito è aperto a bambini e ragazzi di ogni quartiere, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati della Riviera. In merito è intervenuto il presidente Nicola Mozzoni: “In un mondo sempre più connesso ma spesso distante” – afferma – “le Ragnoliadi vogliono essere un momento autentico di incontro, dove i bambini possano divertirsi, mettersi alla prova e scoprire quanto è bello stare insieme, senza schermi e senza pressioni. Anche quest’anno, questa manifestazione sta attirando centinaia di partecipanti, confermandosi non solo un evento ludico di primaria importanza per i bimbi della nostra città e non solo. Perché in fondo, non c’è medaglia più bella del sorriso di un bambino. Un grazie a tutti i volontari e gli sponsor che ogni anno permettono la riuscita dell’evento”.

Insomma, la Ragnoliade non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione di crescita e di socializzazione per bambini e ragazzi, che verranno premiati tutti come da tradizione, perché “qui a Ragnola nessuno torna a casa a mani vuote”.