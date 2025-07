CASTELLAMMARE DI STABIA – Esordio infelice nella tappa di Castellammare di Stabia per l’Happy Car Samb, che nella quinta giornata di Poule Scudetto perde per 5-3 contro Lenergy Pisa.

Neanche il tempo di iniziare e i toscani sono già in vantaggio: un vero e proprio missile di Hulk su calcio d’inizio porta subito il risultato sull’1-0. Il numero 7 raddoppia poco dopo con una rete sottoporta, infliggendo contro una Samb troppo passiva nella prima frazione.

Nel secondo tempo i rossoblu trovano la forza di reagire, pareggiando con due splendidi gol: una punizione di Paulinho e un tiro al volo del portiere Battini, partito in palleggio dalla propria porta. I nerazzurri, però, non accusano il colpo e si portano prima sul 3-2 con un calcio piazzato del solito Hulk e successivamente sul 4-2 grazie al rigore trasformato da Barsotti.

L’Happy Car cerca di riaprire il match, ma il numero 7 pisano ha altri programmi: 5-2 e quarto gol personale per un incontrollabile Hulk, che dalla destra insacca il pallone vicino al palo lontano. A partita praticamente finita De Baptistis firma il definitivo 5-3.

Altro passo falso per la Samb dopo le recenti sconfitte in Coppa Italia, ma è già tempo di prepararsi per la gara di oggi, nella quale, alle 17.15, affronteranno il Bologna BS.

Lenergy Pisa: Casapieri, Bernardeschi, Armadori, Fazzini, Hulk, Marinai, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Mogavero. Allenatore Matteo Marrucci

Happy Car Sambenedettese: Battini, Giordani, Paulinho, Bokinha, De Baptistis, Gori, Ragni, Bernardo, Racaniello, Curcio, Addarii, Cameli. Allenatore Oliviero Di Lorenzo