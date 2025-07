SAN BENEDETTO – In una fredda serata di luglio, presso la Palazzina Azzurra, Massimo Cacciari ha presentato il suo ultimo lavoro, Van Gogh. Per un autoritratto, un saggio che intreccia riflessione filosofica e indagine estetica sulla figura del celebre pittore olandese. Filosofo tra i più autorevoli del panorama italiano, Cacciari si confronta con l’enigma Van Gogh non solo come artista, ma come simbolo di una tensione estrema tra creatività, dolore e ricerca di senso.

L’evento è stato organizzato da “I luoghi della scrittura” insieme a “Libri ed eventi” con il patrocinio del Comune di San Benedetto.

Lo scrittore esplorando la figura tormentata e visionaria del pittore, ha costruito un autoritratto intellettuale attraverso le tracce da lui lasciate nei suoi scritti e nei suoi dipinti. Un’opera di profonde riflessioni, che non si limita alla biografia dell’artista, ma scava nelle profondità dell’io creativo, interrogando il senso stesso dell’arte e della follia. La presentazione del volume si è rivelata un’occasione preziosa per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore le ragioni di un’indagine così personale quanto universale.

Il testo inizia con “Il sermone” di Vincent, modo simbolico-poetico per evocare la sua voce interiore, i suoi scritti (soprattutto le lettere al fratello Theo), e il suo sguardo sull’arte, sulla sofferenza e sulla vita. Van Gogh, prima di diventare pittore, aveva aspirato a essere predicatore.

Per rappresentare Van Gogh, il filosofo è partito dalla sua visione più intima e sincera della sua vita, quella che traspare nelle sue parole, nei suoi turbamenti, nelle sue lettere, nei suoi dipinti carichi di verità emotiva.

Un autoritratto non è solo la copia del proprio volto, ma un’espressione di chi si è dentro, esattamente ciò che Van Gogh cercava di fare nei suoi numerosi autoritratti: guardarsi con brutalità, tenerezza, fede, disperazione e colore.

Un altro autoritratto di Vincent è il cane fedele che troviamo nel secondo capitolo. Egli è fedele alla sua vocazione artistica, anche se questa lo porta alla solitudine, alla fame, al rifiuto. È fedele al fratello Theo, che lo sostiene. È fedele alla sua visione del mondo, anche quando tutto e tutti lo contraddicono. Vincent sente il bisogno disperato di essere utile e amato.

Il filosofo passa a descrivere i dipinti che raffigurano le scarpe in quanto il pittore guardava il mondo dal loro punto di vista. Le scarpe logore raccontavano la sua vita errabonda, la fatica quotidiana. Le scarpe sono simbolo di viaggio e dipingendole l’artista si confessa pellegrino, sempre in cammino ed esprime la sua fatica ma anche la tenacia

Nella sua opera Cacciari fa continuamente ritorno al tema della “cosa”, intesa non come un semplice oggetto esteriore, ma come presenza ontologica che rivela tanto la nostra condizione terrena quanto un’apertura all’eterno. Che si tratti delle scarpe, del seminatore, dei girasoli o dei celebri autoritratti, in ogni pagina il filosofo ci invita a guardare alla “cosa” non come semplice soggetto pittorico, ma come punto di contatto tra la finitudine umana e un’esigenza di infinito. È attraverso la “cosa” —che patisce, resiste, sopravvive al tempo — che Van Gogh ci consegna la sua confessione più profonda, sulla quale Cacciari costruisce il filo rosso del libro.

Infine il sacrificio come supremo autoritratto. Il pittore alla fine si taglia un orecchio. Nell’ottica di “autoritrarsi” attraverso tutto ciò che lo circonda, questo gesto diventa il culmine del progetto van­goghiano: l’autoritrattarsi nel dolore. Non un volto dipinto, ma un’azione estrema che traspone su di sé il significato più profondo dell’intera sua opera: la sovrapposizione di vita, sofferenza e creazione artistica.

In questo modo, per Cacciari il taglio dell’orecchio non è un episodio isolato di squilibrio, ma il sacrificio consapevole dell’artista‑uomo che, donando una parte di sé, conferma la totalità del suo impegno esistenziale e pittorico.