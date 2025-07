Una trentina di musicisti rilancia la Banda musicale “Città di Grottammare”: l’esordio del nuovo sodalizio, si terrà sabato 12 luglio, nell’occasione dei festeggiamenti del patrono San Paterniano.

La Banda accompagnerà la statua del patrono alla Chiesa di Sant’Agostino, a conclusione delle celebrazioni del programma religioso nel Giardino comunale (ore 18.30).

Nuove leve affiancate da musicisti di esperienza compongono la formazione, non più in attività dal 2018: “Da circa un mese, un gruppo di appassionati si è unito con entusiasmo e dedizione per dare nuova vita alla tradizione musicale della nostra città. In questo nuovo progetto convivono esperienza e passione: accanto a musicisti che hanno fatto parte della storica banda di Grottammare, tanti nuovi volti si sono uniti con l’amore per la musica e il desiderio di condividere qualcosa di bello con la comunità – affermano i Maestri Lara Amadio e Mario Biancucci alla guida della banda – La nostra prima uscita sarà il 12 luglio, in occasione della festa del Santo Patrono. Saremo orgogliosamente presenti per

accompagnare la processione con le nostre note, riportando la musica nelle vie del paese”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di arricchire ulteriormente l’offerta culturale grottammarese, valorizzando il talento musicale presente in città e offrendo un punto di riferimento per musicisti di ogni età e livello: “La Banda – dichiara la consigliera con delega alle Iniziative culturali Rossella Moscardelli, promotrice del progetto di rinascita – si propone di essere un polo di aggregazione, un luogo dove la passione per la musica si unisce al desiderio di stare insieme e di contribuire attivamente alla vita della comunità, nel segno dalla continuità e del rinnovamento allo stesso tempo”.

Altro qui: https://www.comune.grottammare.ap.it/novita/la-citta-celebra-san-paterniano/